Pasaport ve ehliyetten MTV’ye hepsi değişiyor! 2026 yılında vergi, harç ve cezalara zam gelecek

2025 yılı Yeniden Değerleme Oranı’nın açıklanmasıyla birlikte, 1 Ocak 2026’dan itibaren vergi, harç ve cezaların yanı sıra çalışanlara sağlanan yemek ve ulaşım ödenekleri de artacak.

Ekim ayı verileri bekleniyor

Ekim ayına ait enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte vergi, harç ve cezalarda 2026 yılı zam oranlarını belirleyecek Yeniden Değerleme Oranı da netlik kazanacak.

Ödemeler yeniden hesaplanacak

Yeniden Değerleme Oranı, 12 aylık ortalama ÜFE verisi esas alınarak hesaplanıyor. Geçen yıl yüzde 43,93 olarak belirlenen oranının, bu yıl yüzde 22 ila 24 bandında gerçekleşmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Yeniden Değerleme Oranı’nı artırma veya düşürme yetkisi bulunuyor.

