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  4. Pegasus ucuz bilet kampanyasını duyurdu! İşte tarihler ve kampanyanın geçerli olduğu hatlar...

Pegasus ucuz bilet kampanyasını duyurdu! İşte tarihler ve kampanyanın geçerli olduğu hatlar...

Pegasus, yurtdışına yönelik yeni bir kampanya başlattı. 13-14 Kasım 2024 tarihlerinde alınan biletlerde, 25 Kasım 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olan yurtdışı uçuşları için indirimli fiyatlar sunuluyor. Kampanya kapsamında avantajlı bilet fiyatları yolcuların ilgisini çekiyor.

Pegasus ucuz bilet kampanyasını duyurdu! İşte tarihler ve kampanyanın geçerli olduğu hatlar... - Sayfa 1

Pegasus yurtdışı biletlere yönelik düzenlediği yeni kampanyada, 13-14 Kasım 2024 tarihinde alınacak biletlerle 25 Kasım 2024-30 Mart 2025 tarihleri arasında yurtdışı biletleri 9 Euro + vergilerden başlayan fiyattan satışa sundu.

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Pegasus ucuz bilet kampanyasını duyurdu! İşte tarihler ve kampanyanın geçerli olduğu hatlar... - Sayfa 2

Kampanya kapsamındaki biletler, Pegasus’un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.

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Pegasus ucuz bilet kampanyasını duyurdu! İşte tarihler ve kampanyanın geçerli olduğu hatlar... - Sayfa 3

Pegasus, yurtdışı uçuşlarında vergiler hariç 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunan yeni bir kampanya ile Berlin’den Batum’a kadar geniş bir rota destinasyonu sunuyor.

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Pegasus ucuz bilet kampanyasını duyurdu! İşte tarihler ve kampanyanın geçerli olduğu hatlar... - Sayfa 4

Rota detayları ise şöyle:

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