Pegasus ucuz bilet kampanyasını duyurdu! İşte tarihler ve kampanyanın geçerli olduğu hatlar...
Pegasus, yurtdışına yönelik yeni bir kampanya başlattı. 13-14 Kasım 2024 tarihlerinde alınan biletlerde, 25 Kasım 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olan yurtdışı uçuşları için indirimli fiyatlar sunuluyor. Kampanya kapsamında avantajlı bilet fiyatları yolcuların ilgisini çekiyor.
Pegasus yurtdışı biletlere yönelik düzenlediği yeni kampanyada, 13-14 Kasım 2024 tarihinde alınacak biletlerle 25 Kasım 2024-30 Mart 2025 tarihleri arasında yurtdışı biletleri 9 Euro + vergilerden başlayan fiyattan satışa sundu.
Kampanya kapsamındaki biletler, Pegasus’un resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden satın alınabiliyor.
Pegasus, yurtdışı uçuşlarında vergiler hariç 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunan yeni bir kampanya ile Berlin’den Batum’a kadar geniş bir rota destinasyonu sunuyor.