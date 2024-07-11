  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. Pegasus, yeni kampanyasını duyurdu: Bir bilet senden, bir bilet benden

Pegasus, yeni kampanyasını duyurdu: Bir bilet senden, bir bilet benden

Pegasus Havayolları, yaz aylarında seyahat planları yapan yolcuları için 'Bir Bilet Senden, Bir Bilet Benden!' kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında 17 Temmuz'a kadar geçerli olacak özel bir fırsat sunuluyor.

Pegasus, yeni kampanyasını duyurdu: Bir bilet senden, bir bilet benden - Sayfa 1

Kampanyaya göre, 1 Ağustos ile 15 Eylül 2024 tarihleri arasında flypgs.com veya Pegasus Mobil uygulaması üzerinden yurt dışı uçuş bileti alan yolcular, bir hediye bilet şifresi kazanacaklar.

1 | 6
Pegasus, yeni kampanyasını duyurdu: Bir bilet senden, bir bilet benden - Sayfa 2

Bu şifre, 20 Kasım 2024 ile 27 Mart 2025 tarihleri arasındaki direkt uçuşlarda kullanılabilecek.

2 | 6
Pegasus, yeni kampanyasını duyurdu: Bir bilet senden, bir bilet benden - Sayfa 3

Hediye bilet şifresi, 5 Ekim ile 5 Kasım 2024 tarihleri arasında kullanıma açılacak ve yolculara yurt içi veya yurt dışı uçuşlarda kullanma imkanı sağlayacak.

3 | 6
Pegasus, yeni kampanyasını duyurdu: Bir bilet senden, bir bilet benden - Sayfa 4

Ancak kampanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için geçerli değil.

4 | 6