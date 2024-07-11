Pegasus, yeni kampanyasını duyurdu: Bir bilet senden, bir bilet benden
Pegasus Havayolları, yaz aylarında seyahat planları yapan yolcuları için 'Bir Bilet Senden, Bir Bilet Benden!' kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında 17 Temmuz'a kadar geçerli olacak özel bir fırsat sunuluyor.
Kampanyaya göre, 1 Ağustos ile 15 Eylül 2024 tarihleri arasında flypgs.com veya Pegasus Mobil uygulaması üzerinden yurt dışı uçuş bileti alan yolcular, bir hediye bilet şifresi kazanacaklar.
Bu şifre, 20 Kasım 2024 ile 27 Mart 2025 tarihleri arasındaki direkt uçuşlarda kullanılabilecek.
Hediye bilet şifresi, 5 Ekim ile 5 Kasım 2024 tarihleri arasında kullanıma açılacak ve yolculara yurt içi veya yurt dışı uçuşlarda kullanma imkanı sağlayacak.
Ancak kampanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uçuşları için geçerli değil.