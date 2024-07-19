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  4. Pegasus'tan 10 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli hatlar...

Pegasus'tan 10 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli hatlar...

Pegasus, 10 yıldır uçtuğu bazı yurt dışı hatları için bilet fiyatlarını 10 Euro'ya (+ vergiler) indirdiğini duyurdu.

Pegasus'tan 10 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli hatlar... - Sayfa 1

Pegasus hava yolları 10 yıldır uçuş yaptığı bazı yurt dışı hatları için bilet kampanyası düzenledi.

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Pegasus'tan 10 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli hatlar... - Sayfa 2

Kampanyaya göre 18-19 Temmuz tarihlerinde satın alınacak ve 1 Eylül 2024 - 30 Mart 2025 arasında uçulacak bazı hatların bilet fiyatı 
10 Euro + vergiler olarak belirlendi.

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Pegasus'tan 10 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli hatlar... - Sayfa 3

Kampanya Bahreyn, Brüksel, Budapeşte, Cenevre, Frankfurt, Hamburg, Hurghada, Kuveyt, Prag ve Sharm El Sheikh rotaları için alınan hatlarda geçerli olacak. 

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Pegasus'tan 10 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli hatlar... - Sayfa 4

Pegasus kampanyanın 25 bin koltukla sınırlı olduğunu belirtti. 

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