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  4. Pegasus'tan 9 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar

Pegasus'tan 9 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar

Pegasus, İzmir ve Ankara kalkışlı uçuşları kapsayacak şekilde indirimli yurt dışı kampanyası başlattı. 9 Euro'dan başlayan bilet fiyatları 17 Mart-30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki yurt dışı direkt uçuşlar için geçerli olacak. İşte, Pegasus bilet kampanyası...

Pegasus'tan 9 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 1

Pegasus, 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla yurt dışı bilet kampanyası başlattı. İki gün sürecek kampanya İzmir ve Ankara’dan yurt dışına direkt yapılacak uçuşları kapsayacak.

Kampanya Pegasus internet sitesi (www.flypgs.com) ve Pegasus mobil uygulaması üzerinden satın alınan biletlerde geçerlidir. İşte, Pegasus yurt dışı kampanyası...

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Pegasus'tan 9 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 2

PEGASUS 9 EURO YURT DIŞI KAMPANYASI TARİHLERİ

Kampanya, 4-5 Mart 2025 (Türkiye yerel saatine göre 4 Mart 2025 saat 09.15’ten itibaren 5 Mart 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan seçili uçuşlarda geçerlidir.

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Pegasus'tan 9 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 3

PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI SEYAHAT TARİHİ

Kampanya, 17 Mart 2025- 30 Haziran 2025 (Türkiye yerel saatine göre , 17 Mart 2025 saat 00.01’den itibaren 30 Haziran 2025 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve aşağıda belirtilen hatlarda seçili yurt dışı uçuşları için geçerli olacaktır.

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Pegasus'tan 9 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar - Sayfa 4

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

9€ + vergilerle olan hatlar:

İzmir-Üsküp-İzmir

İzmir-Bakü-İzmir

Ankara-Viyana-Ankara

Ankara-Kopenhag-Ankara

Ankara-Berlin-Ankara

Ankara-Hamburg-Ankara

Ankara-Amman

Ankara-Duesseldorf

Ankara-Frankfurt

İzmir-Krakow

Köln-Ankara

Lizbon-Ankara

Lizbon-İzmir

Londra (GB)-Ankara

Londra (GB)-İzmir

Stuttgart-Ankara

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