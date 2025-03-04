Pegasus'tan 9 Euro'ya yurt dışı bilet kampanyası: İşte geçerli tarih ve destinasyonlar
Pegasus, İzmir ve Ankara kalkışlı uçuşları kapsayacak şekilde indirimli yurt dışı kampanyası başlattı. 9 Euro'dan başlayan bilet fiyatları 17 Mart-30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki yurt dışı direkt uçuşlar için geçerli olacak. İşte, Pegasus bilet kampanyası...
Pegasus, 9 Euro'dan başlayan fiyatlarla yurt dışı bilet kampanyası başlattı. İki gün sürecek kampanya İzmir ve Ankara’dan yurt dışına direkt yapılacak uçuşları kapsayacak.
Kampanya Pegasus internet sitesi (www.flypgs.com) ve Pegasus mobil uygulaması üzerinden satın alınan biletlerde geçerlidir. İşte, Pegasus yurt dışı kampanyası...
PEGASUS 9 EURO YURT DIŞI KAMPANYASI TARİHLERİ
Kampanya, 4-5 Mart 2025 (Türkiye yerel saatine göre 4 Mart 2025 saat 09.15’ten itibaren 5 Mart 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan seçili uçuşlarda geçerlidir.
PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI SEYAHAT TARİHİ
Kampanya, 17 Mart 2025- 30 Haziran 2025 (Türkiye yerel saatine göre , 17 Mart 2025 saat 00.01’den itibaren 30 Haziran 2025 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve aşağıda belirtilen hatlarda seçili yurt dışı uçuşları için geçerli olacaktır.
KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR
9€ + vergilerle olan hatlar:
İzmir-Üsküp-İzmir
İzmir-Bakü-İzmir
Ankara-Viyana-Ankara
Ankara-Kopenhag-Ankara
Ankara-Berlin-Ankara
Ankara-Hamburg-Ankara
Ankara-Amman
Ankara-Duesseldorf
Ankara-Frankfurt
İzmir-Krakow
Köln-Ankara
Lizbon-Ankara
Lizbon-İzmir
Londra (GB)-Ankara
Londra (GB)-İzmir
Stuttgart-Ankara