Pegasus'tan ucuz bilet kampanyası: İşte tarihler ve kampanyanın geçerli olduğu hatlar...
Pegasus Havayolları, 10-11 Ekim 2024 tarihlerinde alınan biletlerle 1 Kasım 2024-30 Mart 2025 tarihleri arasında yurt dışına 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla seyahat imkanı sunuyor.
Pegasus Havayolları, yurt dışına yönelik bilet kampanyası yaptı. 10-11 Ekim 2024 tarihinde alınan biletlerle 1 Kasım 2024 - 30 Mart 2025 tarihleri arasında yurt dışına uygfun fiyatlarla seyahat imkanı sunuluyor.
Bilet fiyatları 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
250 bin koltuk için geçerli olan kampanyada biletler bugün saat 09:00 itibarıyla satışa sunuldu.
İşte kampanyanın geçerli olduğu hatlar:
9€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen - Aktau
İstanbul Sabiha Gökçen - Atina (GR) - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bakü - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Basel - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Batum - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Berlin - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bologna - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bratislava - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Bremen - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Brüksel
İstanbul Sabiha Gökçen - Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen - Bükreş - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Cenevre - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Dortmund - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Dublin
İstanbul Sabiha Gökçen - Duesseldorf - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Edinburg - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Eindhoven - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Erivan - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Frankfurt - İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen - Gence