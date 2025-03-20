Pegasus’tan ucuz bilet kampanyası: Uçak biletleri 1 TL oldu! İşte kampanyanın detayları

PEGASUS 1 TL KAMPANYA KOŞULLARI

• Kampanya, 5 Mart – 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacaktır.

• Kampanyadan yararlanabilmek için Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirip, PGSYKB1 kampanya kodu ile "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımını tamamlamak ve ardından 5 Mart - 31 Mart 2025 tarihleri arasında Yapı Kredi kredi kartı ile Pegasus’ta tek seferde en fazla 3.001 TL’lik harcama yapmak gerekmektedir. Bu adımları eksiksiz tamamlamayanlar, ilk kez Yapı Kredi müşterisi olsalar dahi kampanyadan faydalanamaz. Daha önce Yapı Kredi'de hesabı veya kredi kartı bulunan müşteriler de kampanyaya dahil değildir.