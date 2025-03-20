Pegasus’tan ucuz bilet kampanyası: Uçak biletleri 1 TL oldu! İşte kampanyanın detayları
Seyahat planı yapanlar, artan uçak bileti fiyatları karşısında uygun kampanyalar arayışına girdi. Pegasus, yolcularına avantajlı fırsatlar sunan yeni bir kampanya duyurdu. 1 TL'lik bilet kampanyasıyla ilgili detaylar merak konusu…
Uçak bileti fiyatlarındaki artış nedeniyle ekonomik seyahat alternatifleri arayanlar için Yapı Kredi ve Pegasus'tan müjde geldi.
İki marka arasındaki iş birliği kapsamında, yeni müşterilere özel 1 TL’ye uçak bileti fırsatı sunuluyor. İşte, Pegasus ucuz bilet kampanyasının detayları…
PEGASUS UCUZ BİLET KAMPANYA TARİHLERİ
Kampanya 31 Mart 2025 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadarYapı Kredi Mobil uygulaması üzerinden Yapı Kredi müşterisi olan müşteriler için geçerlidir. Kampanya sadece 5 Mart 2025-31 Aralık 2025 kapsamında gerçekleşecek yurt içi uçak bileti alımlarında geçerlidir.
PEGASUS 1 TL KAMPANYA KOŞULLARI
• Kampanya, 5 Mart – 31 Mart 2025 tarihleri arasında geçerli olacaktır.
• Kampanyadan yararlanabilmek için Yapı Kredi Mobil uygulamasını indirip, PGSYKB1 kampanya kodu ile "Yapı Kredi Müşterisi Ol" adımını tamamlamak ve ardından 5 Mart - 31 Mart 2025 tarihleri arasında Yapı Kredi kredi kartı ile Pegasus’ta tek seferde en fazla 3.001 TL’lik harcama yapmak gerekmektedir. Bu adımları eksiksiz tamamlamayanlar, ilk kez Yapı Kredi müşterisi olsalar dahi kampanyadan faydalanamaz. Daha önce Yapı Kredi'de hesabı veya kredi kartı bulunan müşteriler de kampanyaya dahil değildir.