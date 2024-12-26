Pegasus'tan yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte bilet fiyatı ve güzergahlar
Pegasus Havayolları, 25-26 Aralık tarihleri arasında alınan uçak biletleriyle 6 Ocak-30 Mart 2025 tarihleri arasında yurt dışına ucuza seyahat kampanyası başlattı.
Pegasus Havayolları, 9 Euro + vergilerle başlayan fiyatlarla yurt dışı uçak bileti satış kampanyası başlattı.
Pegasus Havayolları, 25-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan uçak biletleriyle 6 Ocak-30 Mart 2025 tarihlerinde ucuza seyahat imkanı sağlıyor.
İşte kampanyanın geçerli olduğu hatlar:
9€ + vergilerle olan hatlar:
İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau
İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)
İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen
İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte
İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen