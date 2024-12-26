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Pegasus'tan yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte bilet fiyatı ve güzergahlar

Pegasus Havayolları, 25-26 Aralık tarihleri arasında alınan uçak biletleriyle 6 Ocak-30 Mart 2025 tarihleri arasında yurt dışına ucuza seyahat kampanyası başlattı.

Pegasus'tan yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte bilet fiyatı ve güzergahlar - Sayfa 1

Pegasus Havayolları, 9 Euro + vergilerle başlayan fiyatlarla yurt dışı uçak bileti satış kampanyası başlattı.

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Pegasus'tan yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte bilet fiyatı ve güzergahlar - Sayfa 2

Pegasus Havayolları, 25-26 Aralık 2024 tarihleri arasında alınan uçak biletleriyle 6 Ocak-30 Mart 2025 tarihlerinde ucuza seyahat imkanı sağlıyor.

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Pegasus'tan yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte bilet fiyatı ve güzergahlar - Sayfa 3

Kampanya ile ilgili ücret sınıfından sunulan koltuk sayısı 200 bin ile sınırlandı.

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Pegasus'tan yurt dışı ucuz bilet kampanyası: İşte bilet fiyatı ve güzergahlar - Sayfa 4

İşte kampanyanın geçerli olduğu hatlar:

9€ + vergilerle olan hatlar:

İstanbul Sabiha Gökçen-Aktau

İstanbul Sabiha Gökçen-Atina (GR)

İstanbul Sabiha Gökçen-Bahreyn-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Basel-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Batum-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Berlin-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bologna-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bratislava-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Bremen-İstanbul Sabiha Gökçen

İstanbul Sabiha Gökçen-Budapeşte

İstanbul Sabiha Gökçen-Bükreş-İstanbul Sabiha Gökçen

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