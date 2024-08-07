Peş peşe zam: En ucuz ve en pahalı sigara (Philip Morris, JTI, BAT... Ağustos 2024 sigara fiyatları)
Sigaraya peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Philip Morris ve JTI grubunun ardından BAT sigara grubunda da fiyatlar arttı. Peki, Ağustos 2024 için sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte en ucuz ve en pahalı sigaralar...
Philip Morris ve JTI grubunda yer alan sigaralara yapılan zammın ardından BAT sigara grubunda da fiyatlar yükseldi.
1 | 5
En ucuz sigara fiyatı 64 TL olurken, en pahalı sigara 85 TL’ye çıktı.
2 | 5
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada BAT sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu.
3 | 5
Dündar, "Sigaraya zam yağmuru devam ediyor" ifadesini kullanarak, fiyat artışlarını açıkladı.
4 | 5