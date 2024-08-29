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  4. PETKM için 2 kurumdan hedef fiyat açıklaması! Beklentiler şaşırttı…

PETKM için 2 kurumdan hedef fiyat açıklaması! Beklentiler şaşırttı…

Sektöründe öncü olan Petkim için Deniz Yatırım ile Yapı Kredi Yatırım’dan iki farklı fiyat tahmini geldi.

PETKM için 2 kurumdan hedef fiyat açıklaması! Beklentiler şaşırttı… - Sayfa 1

Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi olma özelliğini taşıyan Petrokimya Holding hisseleri Borsa İstanbul yatırımcılarının gözdesi olmaya devam ediyor.

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PETKM için 2 kurumdan hedef fiyat açıklaması! Beklentiler şaşırttı… - Sayfa 2

Geçtiğimiz günlerde bilanço da açıklayan ve hakkında değerlendirmelerin yapılığı PETKM hisselerine ilişkin Deniz Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım’dan yeni tahminler de geldi.

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PETKM için 2 kurumdan hedef fiyat açıklaması! Beklentiler şaşırttı… - Sayfa 3

rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre aracı kurumların Petkim için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi şöyle:

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PETKM için 2 kurumdan hedef fiyat açıklaması! Beklentiler şaşırttı… - Sayfa 4

Deniz Yatırım

Deniz Yatırım, PETKM-Petkim için hedef fiyatını 22 TL, tavsiyesini “tut” olarak sürdürdü.

Aracı Kurum: Deniz Yatırım

Hedef fiyat: 22 TL

Son fiyat: 23,18 TL

Tavsiye: Tut

Prim potansiyeli: -%5,09

Açıklanma tarihi: 29 Ağustos 2024

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