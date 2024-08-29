PETKM için 2 kurumdan hedef fiyat açıklaması! Beklentiler şaşırttı…
Sektöründe öncü olan Petkim için Deniz Yatırım ile Yapı Kredi Yatırım’dan iki farklı fiyat tahmini geldi.
Türkiye’nin ilk ve tek entegre petrokimya şirketi olma özelliğini taşıyan Petrokimya Holding hisseleri Borsa İstanbul yatırımcılarının gözdesi olmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz günlerde bilanço da açıklayan ve hakkında değerlendirmelerin yapılığı PETKM hisselerine ilişkin Deniz Yatırım ve Yapı Kredi Yatırım’dan yeni tahminler de geldi.
rotaborsa.com’da yer alan bilgiye göre aracı kurumların Petkim için belirlediği hedef fiyat ve tavsiyesi şöyle:
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, PETKM-Petkim için hedef fiyatını 22 TL, tavsiyesini “tut” olarak sürdürdü.
Aracı Kurum: Deniz Yatırım
Hedef fiyat: 22 TL
Son fiyat: 23,18 TL
Tavsiye: Tut
Prim potansiyeli: -%5,09
Açıklanma tarihi: 29 Ağustos 2024