Petrol fiyatı yükseldi, akaryakıta zam geldi! 3 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Global piyasalardaki dalgalanmalar, döviz kurundaki değişimler ve art arda gelen ÖTV zamları akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor.

Dün geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatına 4 kuruş ve motorin fiyatına da 8 kuruş zam yapıldı.

Peki, 3 Haziran 2025 itibarıyla İstanbul, İzmir ve Ankara'da benzin ve motorin fiyatları ne kadar?

İşte 3 Haziran 2025 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları: