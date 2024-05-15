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  4. Petrol istasyonlarında yeni dönem: Tabelalar değişti

Petrol istasyonlarında yeni dönem: Tabelalar değişti

EPDK’nın kararının ardından tek fiyat uygulaması petrol istasyonlarının tabelalarına yansıdı.

Petrol istasyonlarında yeni dönem: Tabelalar değişti - Sayfa 1

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) farklılaştırılmış akaryakıt ürünlerinin istasyonlarda aynı fiyata satılmasına ilişkin kararı yürürlüğe girdi.

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Petrol istasyonlarında yeni dönem: Tabelalar değişti - Sayfa 2

EPDK’nın kararına göre Akaryakıt istasyonlarında "95 oktan benzin ve dizel, ultra force (ultra kuvvet), power (güçlü), fuelsave (yakıt tasarruflu), VMax, VPro" gibi ifadelerle farklı fiyatlarla ürün satışı yapılmayacak.

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Petrol istasyonlarında yeni dönem: Tabelalar değişti - Sayfa 3

Petrol istasyonları da bu karar kapsamında dijital fiyat tabelalarını değiştirdi. Tabelalarda fiyatlar, motorin ve kurşunsuz benzin 95 oktan olmak üzere iki fiyatta sabitlendi. 13 bin bayide bu karar uygulanmaya başladı.

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Petrol istasyonlarında yeni dönem: Tabelalar değişti - Sayfa 4

Tek fiyat uygulaması tabelalara yansıdı. İstanbul'daki akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin fiyatlarındaki tek fiyat göze çarptı.

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