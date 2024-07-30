Petrolde kayıp yaşandı, indirim beklentisi doğdu: İşte 30 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...

Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:

“Petrolde düşüşün 2 yönü var. Birincisi teknik olarak petrolde 09/07/2024 gününden bu yana orta vade aşağı sinyalleri geliyor. Aşağı trend sinyalleri nedeniyle Brent petrol fiyatının 77 dolar seviyelerine kadar da gevşeme ihtimali fazladır.

Diğer bir konu Morgan Stanley gibi yatırım kuruluşlarının ham petrol piyasasındaki sıkışıklık nedeniyle gelecek yıl Brent petrol fiyatının 70 dolar seviyelerine kadar düşebileceği beklentisidir.