Petrolde kayıp yaşandı, indirim beklentisi doğdu: İşte 30 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen petrol piyasasında düşüş eğilimi sürüyor. Brent petrol fiyatı kritik eşiğin altına inerek 7 haftanın en düşük seviyesini test etti. Peki petrol fiyatlarındaki gerilemenin nedeni ne? Akaryakıt fiyatlarında bir indirim olur mu? İşte 30 Temmuz 2024 Salı gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları...
Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Ekonomist Hikmet Baydar şu ifadeleri kullandı:
“Petrolde düşüşün 2 yönü var. Birincisi teknik olarak petrolde 09/07/2024 gününden bu yana orta vade aşağı sinyalleri geliyor. Aşağı trend sinyalleri nedeniyle Brent petrol fiyatının 77 dolar seviyelerine kadar da gevşeme ihtimali fazladır.
Diğer bir konu Morgan Stanley gibi yatırım kuruluşlarının ham petrol piyasasındaki sıkışıklık nedeniyle gelecek yıl Brent petrol fiyatının 70 dolar seviyelerine kadar düşebileceği beklentisidir.
Petrolde düşüş sürecek mi?
Bir yandan mevsimsel talebin azalması, bir yandan da OPEC ve OPEC dışı arzın büyümeye döneceği, 2025 yılında petrol üretiminin günlük yaklaşık 2.5 milyon varil artmasıyla talep artışından fazla arz artışı olacağı beklendiğinden aşağı yönlü fiyat baskıları devam edecek gibi görünmektedir.
Gözler Fed faiz kararında, piyasa etkilenir mi?
Çarşamba günü ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizi değiştirmemesi bekleniyor. O yüzden sürpriz olmadığı sürece petrolde dalgalanma beklemiyoruz. Ancak Fed sürpriz şekilde faiz indirimine giderse, işte o zaman yukarı yönlü dalgalanmalar olabilir.
Petrolde bu seviye kritik
Teknik olarak Brent petrolde 77 dolar seviyeleri son derece önemlidir. Bu seviyelerde bir tepki alımı gelme ihtimali fazladır. Ancak seneye arz fazlalığı olabileceği korkusu fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam edecektir.