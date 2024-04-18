Petrolün ateşi düşüyor: Akaryakıta indirim geliyor!
Orta Doğu'daki gerginlikler nedeniyle artan petrol fiyatları, ABD stoklarında yaşanan artış ve doların güçlü duruşu sayesinde tekrardan geriledi. Bu nedenle zam korkusunun ortadan kalktığı akaryakıta yakın zamanda indirim bekleniyor. İşte ayrıntılar...
Hafta başında 92 doları gören petrol, bugün 86 dolara geriledi. ABD’de petrol stoklarında artış ve dünyada güçlü dolar görünümü petrol fiyatlarını baskıladı. “Akaryakıt fiyatlarına zam” korkusu şimdilik ortadan kalktı. İndirim beklentileri artıyor. 18 Nisan benzin fiyatı İstanbul’da 43,58 TL olarak devam ediyor. Buna rağmen piyasalar, İsrail’in İran’a yapacağı misilleme ile gergin bekleyişini sürdürüyor.
Son bir haftalık süreçte Ortadoğu’da artan İsrail-İran geriliminin de etkisiyle petrol fiyatlarında ciddi yükselişler yaşanmıştı. Hafta başında brent petrolün varil fiyatı 92 dolara kadar çıkmış ve son 6 ayın en yüksek seviyelerini görmüştü. İsrail’in İran’a yapacağı misilleme beklenirken, piyasalarda tansiyonun bir miktar düştüğü gözlemleniyor. Bununla birlikte ABD’de petrol stoklarında artış yaşanması ve ABD Merkez Bankası’nın faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına dair beklentiler petrol fiyatlarını da bir miktar geriletti.
ABD’de açıklanan haftalık petrol stokları, 12 Nisan ile biten haftada 2,7 milyon varil artış gösterdi. Beklenti, stoklarda 1,6 milyon varillik artış olacağı yönündeydi. Stokların beklentilerden daha fazla artış göstermesi, petrol talebinde gerilemenin yaşandığını gösterdi. Bu gelişmeyle birlikte ABD ham petrolü ile birlikte brent petrol varil fiyatı da 86 dolara kadar geriledi. Öte yandan güçlü dolar görünümü de petrol fiyatlarını baskılamaya devam ediyor.
Brent petrolde hafta başında görülen zirve seviyelerden itibaren yaşanan gerileme yüzde 5 civarında gerçekleşirken, akaryakıt fiyatları üzerindeki zam beklentisi de şimdilik ortadan kalktı. Sektör temsilcileri, düşüşün kalıcı olması durumunda akaryakıt fiyatlarından önümüzdeki günlerde indirim olacağını aktardı.