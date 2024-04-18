Petrolün ateşi düşüyor: Akaryakıta indirim geliyor!

Son bir haftalık süreçte Ortadoğu’da artan İsrail-İran geriliminin de etkisiyle petrol fiyatlarında ciddi yükselişler yaşanmıştı. Hafta başında brent petrolün varil fiyatı 92 dolara kadar çıkmış ve son 6 ayın en yüksek seviyelerini görmüştü. İsrail’in İran’a yapacağı misilleme beklenirken, piyasalarda tansiyonun bir miktar düştüğü gözlemleniyor. Bununla birlikte ABD’de petrol stoklarında artış yaşanması ve ABD Merkez Bankası’nın faizleri daha uzun süre yüksek tutacağına dair beklentiler petrol fiyatlarını da bir miktar geriletti.