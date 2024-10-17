Peynir ekmek gibi satıyor! IMEI kaydı olmayan kayıt dışı telefonda yasağı delmenin yolunu buldular

Telefon sahiplerine 1 yıl süre tanınmıştı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ticaret Bakanlığı bu durumu fark ederek geçtiğimiz yıllarda bir düzenlemeye gitti. BTK, 2023 yılı ekim ayında IMEI kaydı yaptırılmayan telefonların kayıt altına alınması için 1 yıl süre tanıdı. Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” üzerinden bir yıl geçti.