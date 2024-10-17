Peynir ekmek gibi satıyor! IMEI kaydı olmayan kayıt dışı telefonda yasağı delmenin yolunu buldular
IMEI kaydı olmayan kayıt dışı telefonların kapanmaya başlanmasıyla birlikte fırsatçılar da harekete geçti. Yasağı delmenin yolunu bulan telefoncular kayıtsız telefonları Çin malı şebeke verici cihazlarla kullanılabilmesini sağlıyor. Devletin vergi kaybı milyonlarca lirayı buluyor.
Yurt dışından getirilen telefonların IMEI kaydı yapılmaması nedeniyle kapanmaya başlaması fırsatçıları harekete geçirdi. Kayıtsız telefonları kullanma yasağını delmenin farklı bir yolunu bulan telefoncular buldukları yolla telefonun kullanımını sağlıyor. Hatta bu cihazlar telefondan daha çok satılıyor.
3 milyondan fazla telefon kayıt dışı
Türkiye, kayıt dışı (vergisi ödenmemiş) telefon kullanımında dünyada ilk sıralarda yer alıyor. Bugün piyasada IMEI kaydı yapılmamış veya klonlanmış olarak kullanılan 3 milyon telefon olduğu tahmin ediliyor.
Telefon sahiplerine 1 yıl süre tanınmıştı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Ticaret Bakanlığı bu durumu fark ederek geçtiğimiz yıllarda bir düzenlemeye gitti. BTK, 2023 yılı ekim ayında IMEI kaydı yaptırılmayan telefonların kayıt altına alınması için 1 yıl süre tanıdı. Resmî Gazete’de yayımlanan “Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ” üzerinden bir yıl geçti.
Telefonlar kapanmaya başlayınca yeni yöntem buldular
Geçen süre zarfında 1 milyon kayıt dışı telefonun sisteme girişi sağlandı. Ancak kayıt yaptırılmayan ve sayısı 3 milyon adedi bulan telefonlar kapanmaya başladı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yaşanan bu durumu fırsata çevirmek isteyen telefoncular, son 1 yılda Çin’den ‘şebeke verici cihazı’ ithal etmeye başladı.