Peynir fiyatlarına zam yolda!
Ulusal Süt Konseyi, son açıklamasıyla birlikte sütün litre başına 14,65 lira olacağını açıkladı. Süte gelen zamla birlikte 1 Mayıs'tan itibaren peynir fiyatları da zamdan etkilenecek. Güncel peynir fiyatlarına yüzde 10 zam gelmesi bekleniyor... İşte güncel peynir fiyatları...
22 Ocak'tan bu yana çiğ inek sütü tavsiye fiyatını litre başına 13,5 lira olarak sabit tutan Ulusal Süt Konseyi, son açıklamasıyla birlikte yüzde 8.5'lik bir artışa gidilerek sütün litre başına 14,65 lira olacağını açıkladı. Süt zammıyla birlikte, zaten pahalı olan peynir fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor. Peki, peynir fiyatları şimdi ne kadar? İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre, marka ve çeşitlerine göre peynir fiyatları…
Mis tam yağlı kaşar peyniri 500 gr: 129 TL
Mis tam yağlı kaşar peyniri 700 gr: 174.50 TL
Mis tam yağlı kaşar peyniri 1 kg: 219 TL
İçim kaşar peyniri 600 gr: 159.50 TL
SEK kaşar peyniri 700 gr: 215 TL
Cebel kaşar peyniri 600 gr: 272 TL
Kaanlar Light kaşar peyniri 200 gr: 120 TL
Yörükoğlu kaşar peyniri 1 kg: 646.50 TL
Mis tam yağlı beyaz peynir 350 gr: 115 TL
Mis tam yağlı beyaz peynir 1 kg: 142.50 TL
Torku tam yağlı beyaz peynir 900 gr: 185 TL
Torku tam yağlı beyaz peynir 900 gr: 185 TL