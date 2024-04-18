Peynir fiyatlarına zam yolda!

22 Ocak'tan bu yana çiğ inek sütü tavsiye fiyatını litre başına 13,5 lira olarak sabit tutan Ulusal Süt Konseyi, son açıklamasıyla birlikte yüzde 8.5'lik bir artışa gidilerek sütün litre başına 14,65 lira olacağını açıkladı. Süt zammıyla birlikte, zaten pahalı olan peynir fiyatlarında yeni bir artış bekleniyor. Peki, peynir fiyatları şimdi ne kadar? İşte, ekonomim.com'un güncel satış fiyatlarından derlediği bilgiye göre, marka ve çeşitlerine göre peynir fiyatları…