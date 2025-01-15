Peynir yapımında mantar ilacı kullanmışlar! İşte uzak durulması gereken o markalar...

ÜNLÜ ZİNCİR MARKETTE SATILAN PEYNİR DE LİSTEDE

3 harfli olarak bilinen zincir marketlerin birinde satılan "Ahir" marka tam yağlı dereotlu eritme peyniri, yine aynı markette satılan "Tarabya" markalı tam yağlı taze kaşar peyniri de listede yer alıyor. Bakanlığın açıklamasına göre söz konusu ürünlerde "Natamisin" bulunuyor. Listede bulunan birçok peynir markasında söz konusu "Natamisin" yer alıyor.