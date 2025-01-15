Peynir yapımında mantar ilacı kullanmışlar! İşte uzak durulması gereken o markalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı gıda sahtekarları listesinde dikkat çeken bir detay yer aldı. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi olan peynir markalarında tespit edilen katkı maddesi şoke etti. "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde yer alan ve vatandaşın uzak durması gereken markalar arasında 3 harfli olarak bilinen ünlü zincir markette satılan 2 marka da yer alıyor. İşte evinize sokmamanız gereken o markalar...
Tarım ve Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarına karşı savaş açmış durumda. 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren vatandaşın sağlığını hiçe sayan firmalar ve ürünleri ifşa ediliyor.
"guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresi üzerinden yayınlanan listede, gıdada mide bulandıran hileleri gözler önüne seriyor.
Bakanlığın açıkladığı listede her gün soframızı süsleyen ürünler yer alıyor. Bunlardan bir tanesi de kahvaltıların vazgeçilmezi olan beyaz peynir...
BU MARKALARDAN UZAK DURUN
"Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" listesinde birçok markaya ait peynir çeşidi bulunuyor. Vatandaşın uzak durması gereken peynir markalarının bazılarının ünlü zincir marketler ve e-ticaret sitelerinde de satıldığı görülüyor.
ÜNLÜ ZİNCİR MARKETTE SATILAN PEYNİR DE LİSTEDE
3 harfli olarak bilinen zincir marketlerin birinde satılan "Ahir" marka tam yağlı dereotlu eritme peyniri, yine aynı markette satılan "Tarabya" markalı tam yağlı taze kaşar peyniri de listede yer alıyor. Bakanlığın açıklamasına göre söz konusu ürünlerde "Natamisin" bulunuyor. Listede bulunan birçok peynir markasında söz konusu "Natamisin" yer alıyor.