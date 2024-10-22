Phillips eğrisi nedir? Phillips eğrisi geçerliliğini yitirdi mi?

Eğriyi gerçek hayattan ve günümüz ekonomisinden ayrıştıran iki yönü vardır. İlki, bu teorik eğrinin üretim kaybının enflasyonu düşürmek için gerekli bir bedel olduğunu kabul etmemesi, ikinci ise, eğrinin üretimde olan hareketlenmelerin enflasyonda olan enflasyonda olan hareketlenmeleri takip ettiklerini ileri sürmesidir. İşte, eğrinin kabul etmediği ya da yanılgıya düştüğü bu iki nokta makroekonomi açısından büyük önem taşımaktadır. Çünkü gerçek ekonomilerde beklentiler önceliklere göre belirlenir ve ekonomik politikalarda bu beklentilere göre şekillendirilir. Bu beklenti ve önceliklerin sürekli değişime uğraması da ekonominin kırılgan ve yoruma açık olmasına neden olmaktadır.