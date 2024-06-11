Pivot noktası nedir? Pivot noktası nasıl hesaplanır?

Pivot noktası hesaplarken dikkat edilmesi gerekenler

Pivot hesaplama formülü kullanılırken veri güvenilirliği önemli bir faktördür. Geçmiş verilerin doğruluğu ve piyasa oynaklığı, hesaplamanın güvenilirliği konusunda belirleyicidir. Ayrıca pivot noktaları piyasada kullanılan diğer teknik analiz araçları ile birlikte ele alınmalıdır. Bir göstergenin sinyali, diğer göstergeler ile uyumlu olduğunda yatırımcılara daha sağlam karar verme imkanı sunar. Dolayısıyla bu hesaplamaları diğer analiz yöntemleri ve piyasa gözlemleriyle beraber değerlendirerek kullanmak, stratejinin etkinliğini artıracaktır.