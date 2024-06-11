Pivot noktası nedir? Pivot noktası nasıl hesaplanır?
Pivot noktası, piyasanın farklı zaman dilimlerinde genel eğilimini belirlemek için kullanılan bir teknik analiz göstergesidir. Peki, pivot noktasındaki fiyat hareketleri neyi gösterir? Pivot noktası nasıl hesaplanır? İşte pivot noktasına ile ilgili detaylar...
Pivot noktası nasıl yorumlanır?
Pivot noktası yorumlama konusunda bilinmesi gereken en önemli nokta, fiyatın pivot seviyesinin üstünde mi yoksa altında mı kaldığı konusudur.
Pivot noktasının üzerindeki fiyat hareketleri devam eden yükseliş trendini, altındaki hareketler ise düşüş trendini gösteriyor demektir.
Pivot noktası nasıl hesaplanır?
Pivot noktası hesaplama son işlem seansının açık, yüksek ve kapanış değerlerine göre hesaplanan bir sistemdir. Pivot noktası hesaplama aracı, canlı piyasada pivot noktasını hesaplamak için hızlı ve basit bir kullanım şekli sunar.
Hesaplama yaparken izlenecek adımlar nelerdir?
Hesaplama yaparken;
Eski bir işlemin verileri toplanır.
Eski grafikten taban ve tavan fiyatı girilir.
Açılış ve kapanış fiyatları değerleri belirtilir.
Sonuçlar görüntülenir.
Pivot noktası hesaplarken dikkat edilmesi gerekenler
Pivot hesaplama formülü kullanılırken veri güvenilirliği önemli bir faktördür. Geçmiş verilerin doğruluğu ve piyasa oynaklığı, hesaplamanın güvenilirliği konusunda belirleyicidir. Ayrıca pivot noktaları piyasada kullanılan diğer teknik analiz araçları ile birlikte ele alınmalıdır. Bir göstergenin sinyali, diğer göstergeler ile uyumlu olduğunda yatırımcılara daha sağlam karar verme imkanı sunar. Dolayısıyla bu hesaplamaları diğer analiz yöntemleri ve piyasa gözlemleriyle beraber değerlendirerek kullanmak, stratejinin etkinliğini artıracaktır.