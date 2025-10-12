Piyasa değeri en düşük 20 şirket açıklandı ; Borsa yatırımcısı arkasına bakmadan satıyor
Borsa İstanbul’da işlem gören ve piyasa değeri diğerlerinden çok daha düşük olan 20 şirket belli oldu.
Borsa konusundaki güncel gelişmelerin yer aldığı rotaborsa.com’daki bilgiye göre piyasa değeri en düşük şirketler belli oldu.
6-10 Ekim haftasında Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi %1,27 değer kaybederek 10.720,36 puanda haftayı kapattı. Yılın başından bu yana ise endeksteki toplam artış oranı %9,05 seviyesinde gerçekleşti.
Haftalık düşüşe rağmen, bazı hisselerde önemli hareketlilik yaşandı ve şirketlerin piyasa değerleri sıralamasında dikkat çekici değişiklikler oldu. Özellikle piyasa değeri düşük olan hisseler yatırımcıların odağına yerleşti.