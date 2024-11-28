Piyasada sahte dolar krizi! Sahte dolar nasıl anlaşılır?
Türkiye piyasalarda dönen sahte dolar krizi ile çalkalanıyor. Sahte dolar krizi; bankaları, müşterileri ve döviz bürolarını endişelendiriyor. Kapalıçarşı'da bazı döviz büroları para sayma makinelerinin gerçeklerinden ayırt edemediği banknotlarla ilgili 50 ve 100 dolar görsellerini kullanarak, "Piyasadaki sahtelerden dolayı görseldeki paralar alınmayacaktır." ifadesinin yazıldığı uyarı broşürleri astı. Peki, durum bu kadar ciddiyken doların sahtesi ve gerçeği nasıl ayırt edilir? Sahte dolar nasıl anlaşılır? İşte, sahte doları anlamak için bazı ipuçları...
Sahte dolar nasıl anlaşılır?
Doların kağıt hamurunun yüzde 75'inin pamuk, yüzde 25'si ketenden oluşur. Sahte dolarlar standart kağıttan yapılır ve farklı bir dokuya sahiptir.
Doların iki yüzünde de ‘intaglio’ adı verilen bir baskı tekniği kullanılmaktadır. Baskı nedeniyle elle kontrol yapıldığında paranın üzerindeki kabartmalar hissedilmektedir. Özellikle portrelerin ve yazıların bazı bölümleri dokunulduğunda kabarıklık hissedilir.
Gerçek dolarların sağ tarafında ışığa tutulduğunda görülebilen bir su işareti bulunmaktadır. Su işareti, paranın üzerindeki portre ile aynıdır ve kağıdın içine işlenmiştir.