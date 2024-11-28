Piyasada sahte dolar krizi! Sahte dolar nasıl anlaşılır?

Doların iki yüzünde de ‘intaglio’ adı verilen bir baskı tekniği kullanılmaktadır. Baskı nedeniyle elle kontrol yapıldığında paranın üzerindeki kabartmalar hissedilmektedir. Özellikle portrelerin ve yazıların bazı bölümleri dokunulduğunda kabarıklık hissedilir.