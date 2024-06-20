Piyasalar 7 Temmuz'u bekliyor: Otomobilde yüzde 20 indirim

GSR2’nin etkisiyle normal talebin yanı sıra indirim fırsatını da değerlendirmek isteyen vatandaşların alım etkisiyle haziranda bayrama rağmen 100 bin adetlik pazarın oluşabileceği belirtiliyor.

Geçtiğimiz haftalarda Çin menşeli tüm motorlara uygulanacak ve 8 Temmuz’da yürürlüğe girecek yüzde 40 ek ÖTV’nin de etkisiyle satış yarışının olacağı haziranda sıfır otomobil satışlarının hareketli geçmesi bekleniyor.