Yatırımcılar dikkat! Piyasalar hareketlendi: Borsa, altın ve dolar için yeni beklentiler neler?

BORSADA AYI PİYASASINA MI GİRİLDİ?

Hafta içerisinde teknik olarak BIST 100 endeksindeki değer kayıplarının toplamda yüzde 20’ye ulaşması ayı piyasasına girildiği şeklinde yorumlandı. Bundan sonraki süreçte endekste 10 bin puanın üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleşmediği sürece düşüş trendi devam edecektir.

Borsadaki düşüşün ana sebepleri ise jeopolitik risklerdeki artış, gerilimin dozunun saldırılar ve açıklamalarla daha da artmasıdır. İran’a yönelik saldırıların her an beklendiği bir ortamda piyasalar bu riskleri negatif yönde fiyatlamaya devam edecektir.