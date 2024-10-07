Yatırımcılar dikkat! Piyasalar hareketlendi: Borsa, altın ve dolar için yeni beklentiler neler?
Geçen hafta borsada yaşanan türbülans merak konusu oldu. Endeks 9 bin puan seviyesinin de altına sarkarak yatırımcıları tedirgin etti. Peki yaşanan sert kayıp sonrası endekste beklentiler ne? 34 liranın üzerinde seyreden dolar/TL için yıl sonu öngörüleri neler? Gram altında sert yükseliş sonrası yaşanan yavaşlamanın nedeni ne? İşte altın dolar ve borsaya dair merak edilenler...
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçtiğimiz hafta 9 bin puan seviyesinin altını gördükten sonra cuma günü toparlanma gösterdi. Özellikle hafta ortasında endekste kayıplar derinleşti, borsada sert satışlar görüldü. BIST 100 endeksi haftalık bazda yüzde 6.83 oranında düşüş yaşadı.
Böylelikle endeks tarihi zirve olan 11 bin 252 puan seviyesine göre yüzde 20'den fazla kayıp göstermiş oldu. Peki borsada ayı piyasasına girildi mi? Piyasadaki türbülansın ardından yeni tahminler neler?
Son günlerde 34’ün üzerinde seyreden dolar/TL için beklentiler ne? Fed faiz kararı sonrası hızlı yükselen altında sular duruldu. Altın fiyatlarındaki yavaşlamanın nedeni ne? Gram altın için yıl sonu hangi seviyeler mümkün?
Konuyla ilgili tüm merak edilenleri açıklayan BLG Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş şu ifadeleri kullandı:
“BIST 100 endeksinde cuma günü bir toparlanma vardı. Hemen hemen bütün endekslerde artış vardı ancak, en yüksek artış yüzde 1.12 ile madencilik tarafında yaşandı.
BORSADA AYI PİYASASINA MI GİRİLDİ?
Hafta içerisinde teknik olarak BIST 100 endeksindeki değer kayıplarının toplamda yüzde 20’ye ulaşması ayı piyasasına girildiği şeklinde yorumlandı. Bundan sonraki süreçte endekste 10 bin puanın üzerinde kalıcı kapanışlar gerçekleşmediği sürece düşüş trendi devam edecektir.
Borsadaki düşüşün ana sebepleri ise jeopolitik risklerdeki artış, gerilimin dozunun saldırılar ve açıklamalarla daha da artmasıdır. İran’a yönelik saldırıların her an beklendiği bir ortamda piyasalar bu riskleri negatif yönde fiyatlamaya devam edecektir.