Piyasalar için yeni haftada bunlar kritik

Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemenin piyasa beklentilerinden daha geç olacağının sinyalini verdiğine işaret ederek, diğer Fed yetkililerinin de bu haftaki açıklamalarıyla Powell'ı desteklediğini belirtti.

Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen hafta yaptığı açıklamada, ticari gayrimenkul piyasasındaki zayıflık nedeniyle bankacılık sektöründe "stres ve kayıpların" olmasını beklediğini, ancak bunun bankacılık sistemi açısından bir risk haline gelmeyeceğine inandığını ifade etti.

12 Şubat ile başlayan haftada pazartesi günü hazine bütçe dengesi, salı günü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), perşembe günü New York Fed sanayi endeksi, Phildelphia Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, cuma günü ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa’da veriler ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ediyor

Avrupa borsalarında da geçen hafta pozitif bir seyir hakim oldu. Analistler, Avrupa'da açıklanan verilerin bölge genelinde ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ettiğini ancak enflasyonun soğumaya devam etmesi konusunda olumlu karşılandığını söyledi.

Gelecek hafta salı günü Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, çarşamba günü İngiltere'de TÜFE, perşembe günü İngiltere'de sanayi üretimi ile GSYH ve Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.