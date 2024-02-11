Piyasalar için yeni haftada bunlar kritik
Küresel piyasalar, ABD'de verilerin ‘yumuşak iniş’i desteklemesi ve dünya genelinde şirket karlılıklarının beklentileri aşmaya devam etmesiyle pozitif seyrediyor. Yeni haftada, gözler yurt dışında ABD enflasyon verisinde; yurt içinde ise, ödemeler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinde olacak.
Geçen hafta yatırımcıların odağında, önemli merkez bankaları yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra yoğun makroekonomik takvim bulunurken, yoğun bilanço döneminde şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmeyi sürdürmesi risk algısını törpüledi.
Analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın para politikasındaki gevşemenin piyasa beklentilerinden daha geç olacağının sinyalini verdiğine işaret ederek, diğer Fed yetkililerinin de bu haftaki açıklamalarıyla Powell'ı desteklediğini belirtti.
Söz konusu gelişmelerle para piyasalarındaki fiyatlamalarda güvercin beklentilerin zayıfladığı göze çarparken, Fed'in martta faiz indirimine gidebileceğine ilişkin tahminler yüzde 22 seviyesine indi. Bankanın mayısta yüzde 52 ihtimalle politika faizini 25 baz puan indireceği öngörülüyor.
Ayrıca, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, geçen hafta yaptığı açıklamada, ticari gayrimenkul piyasasındaki zayıflık nedeniyle bankacılık sektöründe "stres ve kayıpların" olmasını beklediğini, ancak bunun bankacılık sistemi açısından bir risk haline gelmeyeceğine inandığını ifade etti.
12 Şubat ile başlayan haftada pazartesi günü hazine bütçe dengesi, salı günü Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), perşembe günü New York Fed sanayi endeksi, Phildelphia Fed imalat sanayi endeksi, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, cuma günü ise Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.
Avrupa’da veriler ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ediyor
Avrupa borsalarında da geçen hafta pozitif bir seyir hakim oldu. Analistler, Avrupa'da açıklanan verilerin bölge genelinde ekonomik aktivitenin yavaşladığına işaret ettiğini ancak enflasyonun soğumaya devam etmesi konusunda olumlu karşılandığını söyledi.
Gelecek hafta salı günü Almanya ve Avro Bölgesi'nde Zew ekonomik güven endeksi, çarşamba günü İngiltere'de TÜFE, perşembe günü İngiltere'de sanayi üretimi ile GSYH ve Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verileri takip edilecek.