Piyasalar kritik haftaya başlıyor: Hangi gelişmeler öne çıkacak?
Piyasalar, İsrail ile İran arasındaki gerilimin daha da artabileceği endişesi ve Fed’in gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizlikleriyle bu hafta karışık bir seyir izledi. Gözler yeni haftada ABD'de açıklanacak büyüme verisine ve TCMB faiz kararına odaklandı.
Enflasyonla mücadele kapsamında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) izleyeceği yol haritasına ilişkin soru işaretleri halihazırda varlık fiyatlamalarını zorlaştırırken, Orta Doğu'da tansiyonun düşmemesi risk algısının önemli derecede yükselmesine neden oluyor.
Fed Başkanı Jerome Powell'ın şahin tonlu sözle yönlendirmelerinin ardından bankanın faiz indirimlerine yakın zamanda başlamayacağına ilişkin endişeler arttı.
Analistler, hem ABD'de açıklanan veriler hem de Powell'ın şahin sözle yönlendirmelerinin ardından yatırımcıların temkinli davrandığını belirterek, Orta Doğu'da yüksek seyreden gerilimin de risk iştahını törpüleyen başka bir etken olmaya devam ettiğini ifade etti.
Para piyasalarında Powell sonrası, Fed'in faiz indirimine başlama ihtimali haziranda yüzde 16, temmuzda yüzde 41, eylülde ise yüzde 65 ile fiyatlanıyor.
Öte yandan, Fed'in yayımladığı Bej Kitap raporunda ülkedeki genel ekonomik faaliyetin, şubat sonundan bu yana "hafif" artış kaydettiği bildirildi. Ekonomik görünümün ihtiyatlı bir şekilde iyimser olduğu belirtilen raporda, birkaç bölgede hem girdi hem de çıktı fiyatlarında kısa vadeli enflasyona yönelik yukarı yönlü riskler algılandığı aktarıldı.
ABD'de açıklanmaya devam eden makroekonomik veriler Fed'in atacağı adımlara yönelik öngörüleri gittikçe daha geniş bir zaman aralığına yaymayı sürdürürken, Orta Doğu'daki gerilimin özellikle emtia fiyatları üzerindeki olası etkileri belirsizlikleri beslemeye devam ediyor.
Gelecek hafta salı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), yeni konut satışları Richmond Fed sanayi endeksi, çarşamba dayanıklı mal siparişleri, perşembe büyüme, toptan stoklar, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, cuma kişisel gelir ve harcamalar, Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi takip edilecek.
Avrupa borsaları karışık
Bu hafta Avrupa borsalarında karışık bir seyir izlendi. Avrupa'da bu hafta merkez bankası yetkililerinin açıklamaları öne çıktı.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası'nın Bahar Toplantıları kapsamında verdiği bir röportajda, daha ılımlı bir sıkı para politikasına doğru ilerlediklerini belirtti.
İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey de Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Bahar Toplantıları kapsamında yaptığı açıklamada, ülkede enflasyonun gelecek ay BoE'nin hedefi olan yüzde 2 seviyesine yaklaşmasını beklediğini dile getirdi.