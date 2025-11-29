Piyasalarda altın dışı güvenli liman arayışının yeni adresi: Gümüşün sessiz ama güçlü yükselişi

Yatırımcı psikolojisinin rolü

Gümüşe yönelik yatırımcı ilgisi, fiyatların yukarı yönlü hareketini hızlandıran bir diğer önemli unsur olarak öne çıkıyor. Özellikle belirsizlik dönemlerinde yatırımcılar daha düşük maliyetli güvenli liman arayışına giriyor. Gümüş, altına göre daha ulaşılabilir bir seçenek olduğu için geniş bir yatırımcı kitlesi tarafından tercih ediliyor. Bu talep artışı, fiziksel gümüş ürünlerinde stokların hızla tükenmesine yol açıyor. Yatırım ürünlerine olan ilgi, piyasadaki arzı daha da daraltarak fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor. Yatırımcı ilgisinin artması, gümüşün finansal piyasalarda daha görünür bir enstrüman haline gelmesini sağlıyor. Bu görünürlük, fiyatların momentumunu daha da güçlendiriyor. Gümüşün yatırımcı psikolojisindeki yeri her geçen gün daha da sağlamlaşıyor. Bu nedenle yatırımcı ilgisi, gümüşün yükselişinde kritik bir rol oynuyor.