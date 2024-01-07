Piyasalarda bu gelişmeler önemli olacak: Veri gündemi yoğun Küresel piyasalar, Fed’in faizleri beklenenden daha geç indireceğine yönelik endişelerin artmasıyla negatif seyrederken; yeni haftada yurt dışında ABD enflasyonu, yurt içinde ise TCMB'nin, Yatırımcı Günleri’nin ilkini gerçekleştirileceği toplantı ve Moody's'in açıklaması beklenen Türkiye değerlendirme raporu takip edilecek.

Önemli merkez bankalarının, enflasyonla mücadele kapsamında yaklaşık son 2 yıldır sürdürdüğü şahin para politikaların sonuna gelindiğine ilişkin beklentiler güçlü kalmaya devam etse de faiz indirimlerine piyasa tahminlerinden daha geç başlanacağına dair artan endişeler risk iştahını olumsuz etkiliyor. Geçen hafta ABD'de açıklanan verilerin, iş gücü piyasasında sıkı duruşun devam ettiğine işaret etmesi, Fed'in gelecek dönem politika adımlarına yönelik fiyatlamaları zorlaştırıyor. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise istihdam verilerinin açıklanmasının ardından verdiği röportajda, ABD ekonomisinin şu anda "yumuşak iniş" yolunda olduğunu bildirdi. 1 | 6

Yıl başında, para piyasalarında Fed'in mart toplantısında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 85 ile fiyatlanırken, söz konusu verilerin ardında bu ihtimal yüzde 70'e geriledi. Fed'in faizleri ne zaman indirmeye başlayacağına yönelik artan belirsizlik risk iştahını törpülerken, gelecek hafta gözler ABD'nin enflasyon verilerine çevrildi. Analistler, ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin piyasalarda oynaklığı artırabileceğini ifade ederek, söz konusu veriden Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyallerin alınabileceğini belirtti. 8 Ocak ile başlayan haftanın veri takviminde, salı dış ticaret açığı, çarşamba toptan satışlar, perşembe enflasyon ve haftalık işsizlik maaşı başvurular, cuma ÜFE verileri takip edilecek. 2 | 6

Avrupa’da sanayi üretimi verileri öne çıkıyor Avrupa borsaları, bölge genelinde açıklanan öncü verilerin enflasyonun yavaşlamadığına işaret etmesinin ardından Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz indirimine öngörülenden daha geç başlayabileceğine ilişkin endişelerin artması risk iştahını olumsuz etkiledi. Analistler, ECB'nin ne zaman faiz indirimlerine başlayacağına yönelik belirsizliklerin sürdüğünü kaydederek, bölge genelinde geçen hafta açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin olumsuz sinyaller vermeye devam ettiğini de dile getirdi. Gelecek hafta, pazartesi günü Almanya'da fabrika siparişleri, salı günü Almanya'da sanayi üretimi ve Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı, cuma günü İngiltere'de sanayi üretimi ve büyüme verileri takip edilecek. 3 | 6