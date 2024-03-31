Piyasalarda kritik hafta: İşte önemli veriler

Analistler, ECB ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz indirimlerine ne zaman başlayacaklarının belirsiz olduğunu ancak para piyasalarındaki fiyatlamalarda iki bankanın da haziran toplantısında ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin öne çıktığını bildirdi.

Gelecek hafta salı günü Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da imalat sanayi PMI, Almanya'da enflasyon, çarşamba Euro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik, perşembe Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da hizmet sektörü PMI, Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi, cuma günü Euro Bölgesi'nde perakende satış verileri açıklanacak.