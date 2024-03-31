Piyasalarda kritik hafta: İşte önemli veriler
Küresel piyasalarda, bu hafta Fed’in ilk faiz indirimine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizliğin devam etmesiyle karışık bir seyir izlenirken; gözler gelecek hafta, yurt dışında ABD istihdam verilerinde, yurt içinde ise, enflasyon verisinde olacak.
Dünya genelinde enflasyonla mücadele kapsamında önemli merkez bankalarının attığı "şahin" politika adımlarının sonuna gelindiğine kesin gözüyle bakılırken, faiz indirimlerine ne zaman başlanacağına yönelik belirsizlik devam ediyor. Bu durum da küresel piyasalardaki risk iştahını törpülüyor.
ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu yıl başlaması beklenen faiz indirimlerinin zamanı ve hızına ilişkin belirsizliklerle birlikte Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerindeki temkinli ton, pay piyasalarında satış baskısının güç kazanmasına yardımcı oldu.
Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam etmesinin Fed'in politika alanını kısıtladığını, bunun Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerine de yansıdığını ifade etti.
Gelecek hafta pazartesi günü imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ISM imalat sanayi PMI, inşaat harcamaları, salı fabrika siparişleri, dayanıklı mal siparişleri, çarşamba ADP istihdam raporu, hizmet sektörü PMI, ISM hizmet sektörü PMI, perşembe dış ticaret dengesi, haftalık işsizlik başvuruları, cuma günü ise tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri takip edilecek.
Avrupa’da enflasyon verileri takip edilecek
Avrupa borsalarında pozitif bir seyir izlenirken, bölgedeki merkez bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ve makroekonomik veri gündemi yatırımcıların odağında olmayı sürdürdü.
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Baş Ekonomisti Philip Lane, ECB Yönetim Konseyi'nin olası faiz indirimine ilişkin genişleyen bir uzlaşması olduğunu, ücret artışlarının yavaşladığına ilişkin güveninin arttığını ifade etti.
Analistler, ECB ve İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz indirimlerine ne zaman başlayacaklarının belirsiz olduğunu ancak para piyasalarındaki fiyatlamalarda iki bankanın da haziran toplantısında ilk faiz indirimine gitme ihtimalinin öne çıktığını bildirdi.
Gelecek hafta salı günü Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da imalat sanayi PMI, Almanya'da enflasyon, çarşamba Euro Bölgesi'nde enflasyon ve işsizlik, perşembe Euro Bölgesi'nde ve Almanya'da hizmet sektörü PMI, Euro Bölgesinde Üretici Fiyat Endeksi, cuma günü Euro Bölgesi'nde perakende satış verileri açıklanacak.