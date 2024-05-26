Piyasalarda yeni hafta oldukça yoğun: İşte öne çıkanlar
Piyasalar geçtiğimiz hafta negatif bir seyir izlerken, yeni haftada gündem yine yoğun olacak. Gelecek hafta, yurt dışında gözler ABD'de açıklanacak büyüme verisinde; yurt içinde de Türkiye’nin ilk çeyrek büyüme verisinde olacak.
Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan verilerin ekonomik aktivitedeki canlılığa işaret etmesi, Fed yetkililerinin temkinli açıklamaları ve yayımlanan Fed tutanakları sonrasında ABD Merkez Bankasının (Fed) ilk faiz indirimine ilişkin beklentilerin yılın son çeyreğine ötelenmesiyle hafta içi negatif bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak büyüme verisine çevrildi.
ABD'de açıklanan makroekonomik veriler güçlü sinyaller vermeye devam ederken, söz konusu veriler Fed yetkililerinin enflasyonun soğuduğuna dair daha fazla kanıt görmek istedikleri ve faiz indirimi konusunda aceleci davranılmaması gerektiğine yönelik sözle yönlendirmelerini destekledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in eylülde ilk faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 65'ten, yüzde 50'ye geriledi. Bankanın faiz indirimine başlama ihtimali kasımda yüzde 63 ve aralıkta yüzde 80 ihtimalle fiyatlanıyor.
Analistler, ekonomik canlılığa ilişkin olumlu veri akışının Fed'in politika faizini daha uzun süre yüksek tutma ihtimalini artırdığını ifade ederek, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün de ABD'de istihdam büyümesinin yavaşlasa da iş gücü piyasasının güçlü kalmaya devam ettiğini gösterdiğini dile getirdi.
Gelecek hafta salı tüketici güven endeksi, Dallas Fed imalat aktivite endeksi, çarşamba Richmond Fed sanayi endeksi, perşembe büyüme, toptan stoklar, bekleyen konut satışları, cuma kişisel gelir ve harcamalar takip edilecek.
Euro Bölgesi büyüme verileri takip edilecek
Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) haziranda ilk faiz indirimine gideceğine kesin gözüyle bakılmasına karşın ECB yetkililerinde temkinli açıklamalar geldi. Berlin'de düzenlenen DZ Bank Sermaye Piyasaları Konferansı'nda konuşan Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Joachim Nagel, Euro Bölgesi'nde enflasyonun hala inatçı olabileceğini belirterek, ECB’nın haziran ayında faizlerde olası ilk indirimden sonra ne olacağı konusunda taahhütte bulunamayacağını söyledi.
Öte yandan para piyasasındaki fiyatlamalarda enflasyon verileri sonrası, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 76'ya gerilerken, yıl genelinde 2 kez faiz indirimine gideceğine ilişkin öngörüler de zayıfladı.