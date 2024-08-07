Piyasaların yön ne olur? Risk ortamında hangi yatırım aracı daha mantıklı?
Küresel piyasalardaki satış dalgası Borsa İstanbul’a da sıçradı. Asya, Avrupa ve ABD borsaları son günlerde sert kayıp göstermişti. Cuma günü yüzde 3’ün üzerinde gerileyen BIST 100 endeksi yeni haftanın ilk işlem gününde büyük kayıp gösterdi. Peki yatırımcılar ne yapmalı? Piyasalarda yön ne olacak? İşte konuya ilişkin merak edilenler...
Altın fiyatları geçen hafta cuma günü rekor seviyeden yönünü aşağı çevirmişti. Jeopolitik risk eğilimi altında yeni rekorları getirir mi? Gram altında beklentiler ne?
Konuyla ilgili merak edilenleri açıklayan Ekonomist Tuğba Ekin şu ifadeleri kullandı:
“Küresel piyasalar satış dalgasına Borsa İstanbul’da katıldı. Cuma günü açıklanan ABD iş gücü rakamlarının ardından, pazartesi sabahı Japon borsası hızla düşüş gösterdi. Burada hem jeopolitik risklerin hafta sonu gerilim kazanmış olması hem de bir süredir dolar karşısında değer kazanan Japon yeni dikkat çeken ana nedenler diyebiliriz.
Enflasyon beklentilerden daha düşük gelen rakamlara rağmen Temmuz’da aylık bazda %3,23 artış piyasa tarafından olumlu algılanmadı. Haziran ayında aylık bazda %1,64 artış gösteren TÜFE’deki marjinal artış hızı satışların derinleşmesine neden oldu. Burada ana neden TÜFE olmamasına rağmen, hafta sonu jeopolitik risklerde gerilimin artması ve Uzak Doğu piyasalarındaki derin satışların etkisinde kalan Borsa İstanbul günün ilk saatlerinde oldukça negatif fiyatlandı.
BIST 100 endeksi 9.800 puan seviyesi altında tepki alışları ile karşılaşırken 9.950-10.000 puan bandını geçen endeks yeniden kar realizasyonları etkisine giriyor. 10.000 puan seviyesi altı alım fırsatı verebilir. Her düşüş alım fırsatı değildir. Hisseleri ayrıştırmak gelecek beklentileri iyi olan firmaları portföye eklemek için fırsattır.