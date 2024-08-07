Piyasaların yön ne olur? Risk ortamında hangi yatırım aracı daha mantıklı?

Enflasyon beklentilerden daha düşük gelen rakamlara rağmen Temmuz’da aylık bazda %3,23 artış piyasa tarafından olumlu algılanmadı. Haziran ayında aylık bazda %1,64 artış gösteren TÜFE’deki marjinal artış hızı satışların derinleşmesine neden oldu. Burada ana neden TÜFE olmamasına rağmen, hafta sonu jeopolitik risklerde gerilimin artması ve Uzak Doğu piyasalarındaki derin satışların etkisinde kalan Borsa İstanbul günün ilk saatlerinde oldukça negatif fiyatlandı.