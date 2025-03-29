Piyasayı iki devin paylaşması: Düopol

Düopol nedir?

Düopol, iki firmanın bir pazarı kontrol ettiği özel bir oligopol türüdür. Bu iki firma, fiyatlandırma, üretim miktarı ve pazarlama stratejileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Peki, düopolun temel özellikleri nelerdir? İşte detaylar…