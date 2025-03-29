Piyasayı iki devin paylaşması: Düopol
Düopol, piyasada sadece iki satıcının veya üreticinin bulunduğu, rekabetin azalmasıyla tüketiciler için potansiyel riskler taşıyan bir pazar yapısıdır.
Düopol nedir?
Düopol, iki firmanın bir pazarı kontrol ettiği özel bir oligopol türüdür. Bu iki firma, fiyatlandırma, üretim miktarı ve pazarlama stratejileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Peki, düopolun temel özellikleri nelerdir? İşte detaylar…
Düopol, teorik bir model olmakla birlikte; telekomünikasyon, havayolları, otomotiv, teknoloji ve ilaç gibi çeşitli sektörlerde görülebilir. Örneğin, bazı ülkelerde sadece iki büyük telekomünikasyon şirketi veya havayolu şirketi bulunabilir.
Düopolun temel özellikleri nelerdir?
Düopolün en belirgin özelliği, piyasada sadece iki firmanın faaliyet göstermesidir. Bu iki firma, piyasanın büyük bir bölümünü veya tamamını kontrol eder.