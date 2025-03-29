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Piyasayı iki devin paylaşması: Düopol

Düopol, piyasada sadece iki satıcının veya üreticinin bulunduğu, rekabetin azalmasıyla tüketiciler için potansiyel riskler taşıyan bir pazar yapısıdır.

Piyasayı iki devin paylaşması: Düopol - Sayfa 1

Düopol nedir?

Düopol, iki firmanın bir pazarı kontrol ettiği özel bir oligopol türüdür. Bu iki firma, fiyatlandırma, üretim miktarı ve pazarlama stratejileri üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir. Peki, düopolun temel özellikleri nelerdir? İşte detaylar…

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Piyasayı iki devin paylaşması: Düopol - Sayfa 2

Düopol, teorik bir model olmakla birlikte; telekomünikasyon, havayolları, otomotiv, teknoloji ve ilaç gibi çeşitli sektörlerde görülebilir. Örneğin, bazı ülkelerde sadece iki büyük telekomünikasyon şirketi veya havayolu şirketi bulunabilir.

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Piyasayı iki devin paylaşması: Düopol - Sayfa 3

Düopolun temel özellikleri nelerdir?

Düopolün en belirgin özelliği, piyasada sadece iki firmanın faaliyet göstermesidir. Bu iki firma, piyasanın büyük bir bölümünü veya tamamını kontrol eder.

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Piyasayı iki devin paylaşması: Düopol - Sayfa 4

Düopolde, yeni firmaların bu pazara girmesi genellikle zordur. Bu engeller, yüksek başlangıç maliyetleri, patentler, yasal düzenlemeler, ölçek ekonomileri veya yerleşik firmaların güçlü marka imajı gibi faktörlerden kaynaklanabilir.

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