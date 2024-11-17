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Pizza zinciri iflas etti. Şubeleri tek tek kapanıyor

Merkezi ABD’de bulunan pizza zincir devinin iflas ettiği öğrenildi. Online sipariş almaya devam pizza devinin bazı şubeleri hizmet vermeye devam ediyor.

Pizza zinciri iflas etti. Şubeleri tek tek kapanıyor - Sayfa 1

Küresel çapta yaşanan ekonomik krizin etkilerinden kurtulamayan ABD’de bir şirket daha iflas etti. Ülke genelinde üst üste yaşanan iflaslara bir pizza zinciri katıldı.

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Pizza zinciri iflas etti. Şubeleri tek tek kapanıyor - Sayfa 2

PİZZA DEVİ İFLAS ETTİ

thestreet.com’un haberine göre pizza zinciri Fired Pie, iflastan kurtulmak için 11. Bölüm Mahkemesine başvuru yaptı.

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Pizza zinciri iflas etti. Şubeleri tek tek kapanıyor - Sayfa 3

Son olarak, popüler pizza zinciri Fired Pie, 13 Kasım'da Arizona Bölge ABD İflas Mahkemesi'ne, V. Alt Bölüm kapsamında işini yeniden yapılandırmak için 11. Bölüm koruması başvurusunda bulundu.

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Pizza zinciri iflas etti. Şubeleri tek tek kapanıyor - Sayfa 4

Fired Pie ana şirketi NWFI LLC, dilekçesinde 500.000 ila 1 milyon dolar arasında varlık ve 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında yükümlülük listeledi.

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