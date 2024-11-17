Pizza zinciri iflas etti. Şubeleri tek tek kapanıyor
Merkezi ABD’de bulunan pizza zincir devinin iflas ettiği öğrenildi. Online sipariş almaya devam pizza devinin bazı şubeleri hizmet vermeye devam ediyor.
Küresel çapta yaşanan ekonomik krizin etkilerinden kurtulamayan ABD’de bir şirket daha iflas etti. Ülke genelinde üst üste yaşanan iflaslara bir pizza zinciri katıldı.
PİZZA DEVİ İFLAS ETTİ
thestreet.com’un haberine göre pizza zinciri Fired Pie, iflastan kurtulmak için 11. Bölüm Mahkemesine başvuru yaptı.
Son olarak, popüler pizza zinciri Fired Pie, 13 Kasım'da Arizona Bölge ABD İflas Mahkemesi'ne, V. Alt Bölüm kapsamında işini yeniden yapılandırmak için 11. Bölüm koruması başvurusunda bulundu.