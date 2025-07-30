PlayStation için beklenen oyun ertelendi! Heyecanla bekleyenler duruma tepkili

Ertelemenin ardından yatan sebep üreticilerin haklı olduğunu gösterse de oyuncular duruma tepki gösterdi. Techland, bu yeni Dying Light oyunu için dört haftalık ekstra süre talep ettiğini açıkladı. Ancak bu gecikme yalnızca tarihsel bir kayma değil; oyunu "iyi"den "mükemmel"e taşıyacak bir hamle olarak değerlendiriliyor.