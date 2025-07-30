PlayStation için beklenen oyun ertelendi! Heyecanla bekleyenler duruma tepkili
PlayStation için tasarlanan hayatta kalma oyununun yeni serisinin çıkış tarihi ertelendi.
İlk olarak PC’ler için çıkan ve ardından kısa bir sürede PlayStation’a da uyarlanan hayatta kalma oyunu DyingLight the Beast’in çıkışı ertelendi.
Ertelemenin ardından yatan sebep üreticilerin haklı olduğunu gösterse de oyuncular duruma tepki gösterdi. Techland, bu yeni Dying Light oyunu için dört haftalık ekstra süre talep ettiğini açıkladı. Ancak bu gecikme yalnızca tarihsel bir kayma değil; oyunu "iyi"den "mükemmel"e taşıyacak bir hamle olarak değerlendiriliyor.
merlininkazani.com’daki bilgiye göre Dying Light The Beast’in çıkış tarihi 21 Ağustos 2025 olarak planlanmıştı.