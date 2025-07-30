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  4. PlayStation için beklenen oyun ertelendi! Heyecanla bekleyenler duruma tepkili

PlayStation için beklenen oyun ertelendi! Heyecanla bekleyenler duruma tepkili

PlayStation için tasarlanan hayatta kalma oyununun yeni serisinin çıkış tarihi ertelendi.

PlayStation için beklenen oyun ertelendi! Heyecanla bekleyenler duruma tepkili - Sayfa 1

İlk olarak PC’ler için çıkan ve ardından kısa bir sürede PlayStation’a da uyarlanan hayatta kalma oyunu DyingLight the Beast’in çıkışı ertelendi.

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PlayStation için beklenen oyun ertelendi! Heyecanla bekleyenler duruma tepkili - Sayfa 2

Ertelemenin ardından yatan sebep üreticilerin haklı olduğunu gösterse de oyuncular duruma tepki gösterdi. Techland, bu yeni Dying Light oyunu için dört haftalık ekstra süre talep ettiğini açıkladı. Ancak bu gecikme yalnızca tarihsel bir kayma değil; oyunu "iyi"den "mükemmel"e taşıyacak bir hamle olarak değerlendiriliyor.

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PlayStation için beklenen oyun ertelendi! Heyecanla bekleyenler duruma tepkili - Sayfa 3

merlininkazani.com’daki bilgiye göre Dying Light The Beast’in çıkış tarihi 21 Ağustos 2025 olarak planlanmıştı.

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PlayStation için beklenen oyun ertelendi! Heyecanla bekleyenler duruma tepkili - Sayfa 4

Ancak Techland, resmi bir basın açıklaması ve blog güncellemesiyle bu tarihin dört hafta ertelendiğini duyurdu. Yeni çıkış tarihi artık 19 Eylül 2025. Geliştirici ekip bu sürenin oyunun nihai kalitesi için kritik olduğunu özellikle vurguluyor.

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