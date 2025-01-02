PMI verisi ( Satın Alma Müdürleri Endeksi) nedir?
İngilizce PurchasingManager’s Index (Satın Alma Müdürleri Endeksi) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olan PMI; pazar payı yüksek şirketlerin satın alma yöneticileri arasında yapılan aylık anketlerden elde edilen ekonomik göstergelerdir.
PMI verisi nedir?
PMI verisi yatırımcılar ve iş dünyası için oldukça önemli bir göstergedir. Bu göstergeler sayesinde imalat, inşaat ve hizmet sektörlerindeki mal ve hizmet satın alma eğilimleri ile devamında da büyüme öngörüleri edinilir.
Türkiye’de “İSO Türkiye İmalat PMI” endeksi 1 Eylül 2015’den itibaren İstanbul Sanayi Odası çatısı altında açıklanmaya başlanmıştır.
Bu işbirliği, imalat sanayi kapsamındaki farklı alt sektörlerin faaliyet koşullarının karşılaştırıldığı düzenli bir raporun hazırlanması amacıyla genişletilmiştir.