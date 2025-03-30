Portföy sepeti oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar!
Bir yatırımcı portföy sepeti oluştururken dikkat etmesi gereken birçok önemli faktör bulunmaktadır. Peki, bu faktörler nelerdir? İşte detaylar…
Portföy sepeti, bir yatırımcının sahip olduğu çeşitli finansal varlıkların bir araya getirilmesiyle oluşturulan bir sepettir.
Portföy sepetinin en önemli amacı, yatırımları çeşitlendirerek riski dağıtmaktır. Portföy sepeti, farklı varlık sınıflarına (hisse senetleri, tahviller, emtia, gayrimenkul vb.) yatırım yaparak, tek bir varlık türündeki olası kayıpların etkisini azaltmayı hedefler. Varlıkların dağılımı, yatırımcının risk toleransı ve yatırım hedeflerine göre belirlenir. Ancak portföy sepeti oluştururken dikkat edilmesi gereken önemli noktalar vardır.
Portföy sepeti oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
1-) Risk toleransı
Yatırımcının risk alma kapasitesi, portföy oluşturmanın temel taşlarından biridir. Risk toleransı yüksek olanlar, daha yüksek getiri potansiyeli olan ancak daha riskli varlıklara yönelebilirler. Risk toleransı düşük olanlar ise daha istikrarlı ve düşük riskli varlıklara odaklanmalıdır.
2-) Yatırım hedefleri ve vadesi
Yatırımın amacı (emeklilik, eğitim, birikim vb.) ve süresi, portföy dağılımını etkiler. Kısa vadeli hedefler için daha likit ve düşük riskli varlıklar tercih edilmelidir. Uzun vadeli hedefler için ise büyüme potansiyeli yüksek, ancak daha riskli varlıklar değerlendirilebilir.