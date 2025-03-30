Portföy sepeti oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar!

2-) Yatırım hedefleri ve vadesi

Yatırımın amacı (emeklilik, eğitim, birikim vb.) ve süresi, portföy dağılımını etkiler. Kısa vadeli hedefler için daha likit ve düşük riskli varlıklar tercih edilmelidir. Uzun vadeli hedefler için ise büyüme potansiyeli yüksek, ancak daha riskli varlıklar değerlendirilebilir.