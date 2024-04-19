Prof. Dr. Aziz Çelik, 5 maddede anlattı: Asgari ücret ve emekli aylıkları neden artırılmıyor?
Çalışma yaşamı uzmanı Prof. Dr. Aziz Çelik, asgari ücret ve emekli aylıklarının neden artırılmadığını 5 maddede sıraladı.
Kocaeli Üniversitesi öğretim üyesi ve BirGün yazarı Prof. Dr. Aziz Çelik, asgari ücret ve emekli aylıklarının neden artırılmadığını 5 maddede anlattı
Çelik, Ekonomist Mahfi Eğilmez’in katıldığı bir programdaki "Kasamızın durumu müsait değil diye bu insanlar sırtımızı dönemeyiz. Bunu nasıl yaparız? Kamu israfını keserek. İnanılmaz bir kamu israfı var. Kamu israfını keserek bu işe kaynak bulunabilir" ifadelerine ilişkin kişisel Twitter hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımında, "Hatalı analizler" başlığıyla asgari ücret ve emekli aylığı hakkında 5 maddeye yer veren Çelik, Eğilmez'in asgari ücret ve emekli aylığının artırılmasıyla ilgili analizlerinin hatalı olduğunu belirtti.
"EMEKLİ AYLIKLARININ BÜYÜK BİR KISMI PRİMDEN ÖDENİR"
"Kaynak sorunu yoktur. Tercih sorunu vardır. Emeklilere kaynak olmadığı için zam yapılmıyor" iddiasının hatalı olduğunu vurgulayan Çelik, "Emekli aylıklarının büyük bölümü prim gelirlerinden ödenir. Devlet katkısı/bütçeden ayrılan kaynaklar geçmişteki düzeyde tutulsa emekli aylıkları rahatlıkla artar" ifadelerine yer verdi.