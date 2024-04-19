Prof. Dr. Aziz Çelik, 5 maddede anlattı: Asgari ücret ve emekli aylıkları neden artırılmıyor?

Çelik, Ekonomist Mahfi Eğilmez’in katıldığı bir programdaki "Kasamızın durumu müsait değil diye bu insanlar sırtımızı dönemeyiz. Bunu nasıl yaparız? Kamu israfını keserek. İnanılmaz bir kamu israfı var. Kamu israfını keserek bu işe kaynak bulunabilir" ifadelerine ilişkin kişisel Twitter hesabından paylaşım yaptı.