Proje açıklandı: 4 bin kadın 4 bin kadını işe alacak, devlet destek olacak
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesini açıkladı. Proje kapsamında 15 bin 925 TL destek verilecek. Projeden sadece kadın işverenler yararlanacak. Kadın işverene istihdam edeceği yeni bir kadın işçi için 25 ay boyunca net asgari ücret tutarına kadar hibe desteği sağlanacak. İşte detaylar...
Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'nin, Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilen ve SGK tarafından yürütülen mali bir destek uygulaması olduğunu söyleyen Hürriyet Gazetesi yazarı Noyan Doğan söz konusu projenin detaylarını anlattı.
Uygulamadan 4 bin kadın işveren ve 4 bin kadın çalışanın yararlanacağını aktaran Doğan, 4 bin kadın 4 bin kadını işe alacak devlet destek olacak başlıklı yazısında konuya ilişkin detaylara yer verdi.
Proje; İstanbul, Ankara, Denizli, Ankara, Samsun, Kahramanmaraş, Şanlıurfa olmak üzere 7 ilde uygulanacak. Bu kapsamda da Ankara’da 900, İstanbul’da bin, Samsun’da 500 ve diğer illerde 400’er kişilik kontenjan ayrıldı.
Amaç, 7 ilde uygulanacak proje kapsamında kadın girişimcilere ait küçük ölçekli ve genç işletmelerde kadın istihdamının desteklenmesi. Böylece kadın istihdamının desteklenmesi ile birlikte kadınların istihdamda kalması sağlanacak ve deneyim kazanan kadınlar çalışmaya devam edecek.