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  4. Promosyon yarışı kızıştı! Ödemeler 24 bin TL'ye dayandı: İşte en yüksek promosyon veren banka

Promosyon yarışı kızıştı! Ödemeler 24 bin TL'ye dayandı: İşte en yüksek promosyon veren banka

SGK Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emekli maaşlarını banka aracılığıyla alan emekliler, promosyon ödemelerini merakla bekliyor. Bankaların emekli promosyonları bu yıl en yüksek seviyelere çıktı. İşte, en yüksek promosyonu sunan banka.

Promosyon yarışı kızıştı! Ödemeler 24 bin TL'ye dayandı: İşte en yüksek promosyon veren banka - Sayfa 1

Kasım ayında bankalar, emekli promosyon ödemelerini güncelledi. Maaşını taşıyarak promosyon almak isteyen emekliler, en yüksek teklifi sunan bankaları araştırıyor. Bazı bankalar, promosyon ödemelerini 24 bin TL’ye kadar yükseltti. Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklileri, maaşlarını taşıyarak yeni yıldan önce ek gelir elde etmeyi hedefliyor.

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Promosyon yarışı kızıştı! Ödemeler 24 bin TL'ye dayandı: İşte en yüksek promosyon veren banka - Sayfa 2

 Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka promosyon tutarları.

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Promosyon yarışı kızıştı! Ödemeler 24 bin TL'ye dayandı: İşte en yüksek promosyon veren banka - Sayfa 3

ZİRAAT BANKASI 

SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor.

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Promosyon yarışı kızıştı! Ödemeler 24 bin TL'ye dayandı: İşte en yüksek promosyon veren banka - Sayfa 4

AKBANK

Emekli maaşını kasım ayının sonuna kadar Akbank'a taşıyanlar, 15 bin TL'ye varan promosyon ödemesi ve 2.500 TL chip-para ile toplamda 17 bin 500 TL'lik ödül veriliyor.

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