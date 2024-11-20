Promosyon yarışı kızıştı! Ödemeler 24 bin TL'ye dayandı: İşte en yüksek promosyon veren banka
SGK Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emekli maaşlarını banka aracılığıyla alan emekliler, promosyon ödemelerini merakla bekliyor. Bankaların emekli promosyonları bu yıl en yüksek seviyelere çıktı. İşte, en yüksek promosyonu sunan banka.
Kasım ayında bankalar, emekli promosyon ödemelerini güncelledi. Maaşını taşıyarak promosyon almak isteyen emekliler, en yüksek teklifi sunan bankaları araştırıyor. Bazı bankalar, promosyon ödemelerini 24 bin TL’ye kadar yükseltti. Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur emeklileri, maaşlarını taşıyarak yeni yıldan önce ek gelir elde etmeyi hedefliyor.
Peki, en yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor? İşte banka banka promosyon tutarları.