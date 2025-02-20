Promosyonlarda rekor beklentisi: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?
Mart ayı, emekli promosyonları açısından büyük bir rekabete sahne olacak. Kamu bankalarının promosyon artışı yapması halinde, özel bankalar da 20 bin lirayı aşan ödemelerini daha da yükseltebilir. Nakit ödüllerin yanı sıra avantajlı kredi ve ek bonuslar sunan bankalar, emeklilerin tercihini kazanmak için kıyasıya yarışacak...
Emeklilere yönelik banka promosyonlarında mart ayında hareketli günler yaşanacak. Kamu bankaları, geçen yıl 8 bin ile 12 bin TL arasında değişen promosyon ödemelerini artırabilir. Özel bankalar ise geçtiğimiz yıl 20 bin lirayı aşan ödemelerini daha yukarı çekmeyi planlıyor.
Bankalar, emeklilerin aylık ödemelerinin kendi bünyelerinde yapılması için sadece nakit promosyon değil, avantajlı kredi faiz oranları, kredi kartı bonusları ve ücretsiz havale gibi ek fırsatlar da sunuyor.
Kamu bankalarının Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yeni bir görüşme yapıp yapmayacağı henüz netlik kazanmasa da, kamu bankalarının promosyonlarını artırması halinde özel bankalar da rekabete girmek zorunda kalacak.
HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?
İşte bankaların sunduğu güncel emekli promosyonları:
Yapı Kredi: 3 yıllık taahhüt veren emeklilere 6.250 TL ile 20.000 TL arasında nakit promosyon sağlıyor.
TEB: 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, otomatik fatura talimatıyla bu rakam 21 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.
Garanti BBVA: 15 bin TL’ye kadar promosyon veriyor ve gelir belgesi olmadan kredi imkanı sunuyor.
ING Bank: Koşulsuz 15 bin TL promosyon sağlarken, ek kampanyalarla 20 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.