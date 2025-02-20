Promosyonlarda rekor beklentisi: En yüksek emekli promosyonunu hangi banka veriyor?

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

İşte bankaların sunduğu güncel emekli promosyonları:

Yapı Kredi: 3 yıllık taahhüt veren emeklilere 6.250 TL ile 20.000 TL arasında nakit promosyon sağlıyor.

TEB: 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunarken, otomatik fatura talimatıyla bu rakam 21 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

Garanti BBVA: 15 bin TL’ye kadar promosyon veriyor ve gelir belgesi olmadan kredi imkanı sunuyor.

ING Bank: Koşulsuz 15 bin TL promosyon sağlarken, ek kampanyalarla 20 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.