PTT PERSONEL ALIMI (AĞUSTOS 2024)? Milyonlar bekliyordu! PTT personel alımı için nereye başvurulur?
PTT personel alımı (Ağustos 2024)? Türkiye’nin en saygın ve köklü kurumlarından PTT yeniden personel alımıyla gündemde. Yıllardır personel alımı yapmayan ve sürekli araştırılan PTT’nin alım açıklaması heyecanla bekleniyor. Memur olma hayali kuran milyonlarca kişi KPSS puanıyla yerleşebileceği PTT alımlarını takip ediyor. Peki, PTT personel alımı için nereye başvurulur?
PTT personel alımı (Ağustos 2024)? PTT personel alımı için nereye başvurulur? soruları sürekli merak ediliyor. Ülkemizin en saygın kurumları arasında yer alan PTT’nin memur alımı heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar sürekli ptt.gov.tr sitesini takip ediyor. PTT belirli dönemlerde şoför, kurye, banko personeli, güvenlik gibi birimlere alımlar yapıyor.
PTT PERSONEL ALIMI (AĞUSTOS 2024)?
HAYIR. PTT uzun bir süredir personel alımı yapmıyor. Bunun nedeni ise kaynakları daha faydalı bir konuda değerlendirerek operasyon süreçlerini iyileştirmek olduğu söyleniyor. Bu nedenle PTT Ağustos ayı için de personel alım ilanı yayımlamadı.
PTT PERSONEL ALIMI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?
PTT personel alım ilanını kendi resmi sitesinden duyuruyor. Böylece başvuru kanallarının da hangisi olduğunu detaylı bir şekilde açıklıyor.
PTT personel alımı genel şartları ise şöyle:
PTT personel alımı yaptığı durumlarda özel ve genel başvuru şartlarını alım yapılacak kadrolara göre belirlemektedir. Henüz alım duyurusu gelmediğinden özel şartlar bilinmiyor. Ancak PTT personel alımı yaparken aradığı genel şartlar şu şekilde;
a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 incimaddesi kapsamında yer alanlar ile PTT'nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.