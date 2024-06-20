PTT'den emeklilere özel düşük faizli kredi fırsatı! Şartlar belli oldu
Bankaların sunduğu kredi fırsatlarından yararlanan emekliler için PTT’den yeni bir girişim geldi.
En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL ile geçim mücadelesi veren milyonlarca emekli, kredi arayışına yönelirken, PTT’den emeklilere yönelik yeni bir kredi fırsatı hamlesi geldi.
Geçim sıkıntısı çeken emekliler, sürekli bu durumu dile getirirken hükümetten ek zam bekleyen ancak umduğunu bulamayan emekliler, düşük faizli kredi alternatiflerini araştırmaya başladı.
PTT, emeklilere özel düşük faizli kredi kampanyasını duyurdu. Peki, emekli bir kişi ne kadar kredi alabilir? Emeklilere uygulanan faiz oranı nedir? 100.000 TL kredi için ne kadar faiz ödenir?
EMEKLİLERE ÖZEL DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI
PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle emeklilere düşük faizli kredi fırsatı sunuluyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen emekliler, başvurduklarında 100 bin TL krediye hemen ulaşabilecekler.