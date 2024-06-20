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  4. PTT'den emeklilere özel düşük faizli kredi fırsatı! Şartlar belli oldu

PTT'den emeklilere özel düşük faizli kredi fırsatı! Şartlar belli oldu

Bankaların sunduğu kredi fırsatlarından yararlanan emekliler için PTT’den yeni bir girişim geldi.

PTT'den emeklilere özel düşük faizli kredi fırsatı! Şartlar belli oldu - Sayfa 1

En düşük emekli maaşı olan 10 bin TL ile geçim mücadelesi veren milyonlarca emekli, kredi arayışına yönelirken, PTT’den emeklilere yönelik yeni bir kredi fırsatı hamlesi geldi.

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PTT'den emeklilere özel düşük faizli kredi fırsatı! Şartlar belli oldu - Sayfa 2

Geçim sıkıntısı çeken emekliler, sürekli bu durumu dile getirirken hükümetten ek zam bekleyen ancak umduğunu bulamayan emekliler, düşük faizli kredi alternatiflerini araştırmaya başladı.

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PTT'den emeklilere özel düşük faizli kredi fırsatı! Şartlar belli oldu - Sayfa 3

PTT, emeklilere özel düşük faizli kredi kampanyasını duyurdu. Peki, emekli bir kişi ne kadar kredi alabilir? Emeklilere uygulanan faiz oranı nedir? 100.000 TL kredi için ne kadar faiz ödenir?

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PTT'den emeklilere özel düşük faizli kredi fırsatı! Şartlar belli oldu - Sayfa 4

EMEKLİLERE ÖZEL DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ İMKANI

PTT ve Aktif Bank işbirliğiyle emeklilere düşük faizli kredi fırsatı sunuluyor. İhtiyaçlarını karşılamak isteyen emekliler, başvurduklarında 100 bin TL krediye hemen ulaşabilecekler.

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