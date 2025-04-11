Rakam 75 bin TL'ye çıktı! Sıfır faizli kredi veren bankalar belli oldu: Hangi banka ne kadar veriyor
Bankalar, sıfır faizli kredi kampanyalarında nisan ayı itibarıyla yeni güncellemelere giderek limitlerini yükseltti.
Her ay olduğu gibi bu ay da faizsiz kredi yarışını sürdüren bankalar, yeni müşterilerine özel kampanyalarla 6 ay vadeye kadar 75 bin liraya varan faizsiz kredi imkânı sunmaya başladı.
Faizsiz kredi kampanyaları, özellikle nakit ihtiyacı olan vatandaşlara kısa vadeli finansman desteği sunmayı sürdürüyor.
Nisan 2025 itibarıyla birçok özel banka, faizsiz kredi limitini 75 bin liraya yükseltti. Bazı bankalar bu üst limite ulaşırken, üç banka 55 bin lira, iki banka ise 50 bin liraya kadar faizsiz kredi sağlıyor.
İşte 0 faizli kredi veren bankalar...