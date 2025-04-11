Rakam 75 bin TL'ye çıktı! Sıfır faizli kredi veren bankalar belli oldu: Hangi banka ne kadar veriyor

Nisan 2025 itibarıyla birçok özel banka, faizsiz kredi limitini 75 bin liraya yükseltti. Bazı bankalar bu üst limite ulaşırken, üç banka 55 bin lira, iki banka ise 50 bin liraya kadar faizsiz kredi sağlıyor.

İşte 0 faizli kredi veren bankalar...