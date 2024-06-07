Rakamlar belli oldu: İşte, meslek meslek memur maaşları!
Haziran ayına girilmesiyle birlikte 'emekli ve memur zam oranı' konusu vatandaşların gündemine yerleşti. İşte 2024 memur maaş zammı son durum gelişmeleri...
Memur maaşı ne kadar olacak son dakika açıklamaları ile yanıt arıyor. Temmuz-Aralık dönemini kapsayan emekli ve memur zam oranı için 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Geriye sadece 1 veri kalırken memur maaşı zammı hesaplama işlemleri hız kazandı. Meslek meslek memur zammı ne zaman açıklanacak, enflasyon farkı hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt aramaya başlandı.
Polis, doktor, öğretmen hemşire maaşları 6 aylık enflasyon rakamları yanı sıra toplu sözleşme zammı ile artış yaşayacak. İşte, meslek meslek memur maaş zamları...
Memur maaşları yılda iki kez artıyor
Memurlar, her yıl ocak ve temmuz aylarında zam alıyor. Memur maaşı zammı enflasyon farkı yanı sıra toplu sözleşme zammı ile hesaplanıyor. 2024 Ocak döneminde memur toplu sözleşme zammı yüzde 15 olarak uygulanırken bu rakam temmuz döneminde yüzde 10 olarak hesaplanacak. 6 milyonu aşkın memurun maaşı temmuz zammı ile yeniden belirlenecek. Bu kapsamda gözler yılın 2. zammına çevrilmiş durumda.
5 aylık enflasyon oranı kaç oldu?
Mayıs ayı enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,37 olurken, yıllık bazda yüzde 75,45 olarak gerçekleşti. Enflasyon, Şubat ayında yüzde 4,53'e, Mart ayında ise yüzde 3,16'ya geriledi. Nisan ayında bu rakam yüzde 3,18 oldu. Mayıs ayında ise yüzde 3,37 oldu. Böylece milyonlarca kişi gelirini artıracak Temmuz zammı için 5 aylık enflasyon oranı belli oldu.