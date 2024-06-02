Rakamlar güncellendi: Emeklilere ne yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor?
Emekli maaşı banka promosyonları, bankalarla taahhüt süresi sona erecek olan emeklilerin gündeminde yer almaya başladı. Bazı bankalar, emekli promosyonlarını maaşa göre 18 bin TL'ye kadar yükseltti. Haziran ayı itibarıyla birçok banka emekli promosyonlarında güncelleme yapmaya başladı. Peki en yüksek promosyonu hangi bankalar veriyor? İşte banka banka promosyon rakamları...
Halkbank emekli promosyonu
Emekli maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
10.000 TL - 14.999,99 TL arası 8.000 TL
15.000 TL - 19.999,99 TL arası 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri 12.000 TL promosyon alacak.
Şekerbank emekli promosyonu
0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz.
Ziraat Bankası emekli promosyonu
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan emeklilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi yapıyor. Bunun için emekli maaşlarını 3 yıl boyunca banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterli.