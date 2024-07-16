Rakamlar güncellendi: En yüksek promosyon veren banka hangisi?
Temmuz ayında artan emekli maaşları banka promosyonlarını da olumlu yönde yansıdı. Emeklileri bünyesinde tutmak isteyen bankalar temmuz ayıyla birlikte emeklilere ödedikleri promosyon rakamlarını yükseltti. İşte bankaların emeklilere ödedikleri güncel promosyon rakamları...
Yeni zamlı maaşlar emeklinin hesabına 17 Temmuz’da yatırılmaya başlanacak. Zamlı maaşlarla birlikte promosyon hesaplamalarında da değişiklik olacak ve daha yüksek promosyon ödemelerinin önü açılacak.
Bankaların belirlediği promosyon dilimlerini aşan emekliler, daha yüksek promosyon alabilecek.
Bankalar, 2017’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma gereği, kendileriyle 3 yıllık sözleşme imzalayan emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor.
Son yapılan zamlarla birlikte kamu bankalarının promosyon tutarları 3-5 bin liradan 8-12 bin liraya yükselmişti.
Özel bankalar ise daha fazla emekli müşteri çekmek için promosyon tutarlarını artırarak 18 bin liraya varan ödemeler yapıyor.
Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor.
Daha iyi bir avantaj ortaya çıktığında emekliler 3 yılın dolmasını beklemeden de bankalarını değiştirebiliyor.
Geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya bildirimde bulunmaları yeterli. Bu bildirim, bankaların şubelerinde veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.
Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor ve yeni geçtiği bankadan promosyonu peşin alıyor.