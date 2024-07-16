Rakamlar güncellendi: En yüksek promosyon veren banka hangisi?

Özel bankalar ise daha fazla emekli müşteri çekmek için promosyon tutarlarını artırarak 18 bin liraya varan ödemeler yapıyor.

Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alabiliyor.

Daha iyi bir avantaj ortaya çıktığında emekliler 3 yılın dolmasını beklemeden de bankalarını değiştirebiliyor.