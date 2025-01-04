Rakamlar netleşti: Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Refah payı verilecek mi?
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emeklinin alacağı zam oranları da netleşti. Peki memur ve emeklilere ne kadar zam yapılacak? En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne kadar oldu? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte tüm detaylar...
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında yüzde 15,75 zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise yüzde 6’sı toplu sözleşme zammı, yüzde 5,23’ü enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 11,54 oranında zam alacak. Bu verilere göre, aile yardımı ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı da 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya çıktı.
Türkiye’de memur ve emekli maaşları açısından kritik öneme sahip olan enflasyon verisi belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre aralık ayında aylık enflasyon yüzde 1,03 ile Mayıs 2023’ten bu yana en düşük seviyede kaydedildi. Enflasyon 2024’ün tamamında ise yüzde 44,38 olarak gerçekleşti.
2024’te yıllık bazda fiyatı en çok artan grup yüzde 91,64 ile eğitim oldu. Eğitimi yüzde 69,03 ile konut, yüzde 57,13 ile lokanta ve oteller izledi. 2024’te en düşük artış yüzde 25,88 ile ulaştırma grubunda oldu. Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 2,78 ile ev eşyasında gerçekleşti. Ev eşyasını yüzde 1,82 ile haberleşme grubu, yüzde 1,71 ile konut takip etti.