Rakamlar netleşti: Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Refah payı verilecek mi?

2024’te yıllık bazda fiyatı en çok artan grup yüzde 91,64 ile eğitim oldu. Eğitimi yüzde 69,03 ile konut, yüzde 57,13 ile lokanta ve oteller izledi. 2024’te en düşük artış yüzde 25,88 ile ulaştırma grubunda oldu. Aylık bazda ise en yüksek artış yüzde 2,78 ile ev eşyasında gerçekleşti. Ev eşyasını yüzde 1,82 ile haberleşme grubu, yüzde 1,71 ile konut takip etti.