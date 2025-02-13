Ramazan ayı öncesi zam yağmuru: Pide, hurma ve iftar menüleri ne kadar oldu? İşte fiyatlar...

Zincir marketlerde satışa sunulan ramazan kolileri, geçen yıla göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında zamlı fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Koli içeriklerinde büyük bir değişiklik olmazken, geçen yılki paketlerdeki bazı markaların değiştiği, bazı ürünlerde ise kilogram farkı olduğu görüldü.

En düşük ramazan kolisi 234 liradan başlayıp, 1.440 liraya kadar çıkıyor. En düşük segment ramazan kolilerinde sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, toz şeker, bulgur, makarna, salça, tuz ve puding gibi ürünler yer alıyor. Ancak paketler büyüdükçe ürün içerikleri de değişiyor.