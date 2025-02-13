Ramazan ayı öncesi zam yağmuru: Pide, hurma ve iftar menüleri ne kadar oldu? İşte fiyatlar...
Yerel marketler, ESK’dan aldıkları eti ramazan boyunca 399 liradan satacak, zam yapmayacak ama birçok üründe ramazan zamları gelmeye başladı. Uçuk fiyatları sebebiyle dışarıda yemek yemeyi imkânsız hâle getiren restoranlar iftar menülerinde yüzde 40’a varan zamlar yaptı. Marketlerde satılan erzak kolilerinin fiyatları da yüzde 50 ile yüzde 70 arasında yükselmiş durumda. Öte yandan ramazan pidesinin 20 lira olacağı da iddia ediliyor.
Ramazan ayına sayılı günler kala, çarşı pazarda fiyat değişiklikleri gözleniyor. Marketlerde süt ve süt ürünleri ile paketli bakliyat gruplarında geçen aya göre yüzde 5 ile 7 arasında ufak çaplı etiket değişiklikleri gözleniyor.
Bunun dışında; et, paketli işlenmiş ürün ile meyve ve sebze gruplarında bir fiyat değişikliği görünmüyor. Ancak iftar menüleri, erzak koliler ve pide fiyatları cep yakacağa benziyor.
Zincir marketlerde satışa sunulan ramazan kolileri, geçen yıla göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında zamlı fiyatlarla raflardaki yerini aldı. Koli içeriklerinde büyük bir değişiklik olmazken, geçen yılki paketlerdeki bazı markaların değiştiği, bazı ürünlerde ise kilogram farkı olduğu görüldü.
En düşük ramazan kolisi 234 liradan başlayıp, 1.440 liraya kadar çıkıyor. En düşük segment ramazan kolilerinde sıvı yağ, pirinç, şeker, çay, toz şeker, bulgur, makarna, salça, tuz ve puding gibi ürünler yer alıyor. Ancak paketler büyüdükçe ürün içerikleri de değişiyor.
PİDEYE ZAM YOLDA
Ekmek fiyatlarında zam tartışmaları sürerken, ramazan pidesinin de bu yıl 30 zamlanacağı ifade edildi. Henüz resmî makamlardan bir açıklama yapılmadı ancak fırıncı esnafı fiyatın artacağını ifade ediyor.
Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, yaptığı açıklamada, 200 gram ramazan pidesinin fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Çelik, artan maliyetlerin etkisiyle bu zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti ve “Bu fiyat, ramazan ayı boyunca geçerli olacak” diye konuştu. Türkiye çapında pide fiyatlarının yakın zamanda açıklanması bekleniyor.