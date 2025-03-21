Ramazan Bayramı öncesi ATM'lerde yeni dönem! Para çekme limitleri değişiyor

Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi Bankalar, hem kartlı hem de QR kodlu para çekme işlemlerinde limit artırmaya hazırlanıyor. Bu konuda açıklama yapan yetkililere göre, yeni nakit çekim limitleri 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olacak. Bu düzenlemenin, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarına olanak sağlaması bekleniyor.