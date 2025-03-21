Ramazan Bayramı öncesi ATM'lerde yeni dönem! Para çekme limitleri değişiyor
Türkiye'deki bankalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla ATM üzerinden yapılan para çekme limitlerini artırdı. Bununla beraber Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların artan nakit ihtiyaçlarına yanıt olarak, bankalar ATM’lerden günlük para çekme limitlerini yükseltmeyi planlıyor.
Ramazan Bayramı'na yaklaşırken, vatandaşların nakit ihtiyacı artmaya başladı. Özellikle Kurban Bayramı'nda kurbanlık alımları için de nakit kullanımının yoğunlaşması bekleniyor. Bu nedenle, bankaların ATM'lerdeki para çekme limitlerini artırarak, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önlem alacağı öğrenildi.
Birçok bankada ATM’den para çekme limiti 10 bin TL olarak belirlenmişken, QR kod aracılığıyla yapılan işlemlerde limitler 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiyor. Ancak yüksek enflasyon koşulları altında, bu limitlerin günlük harcamalar için yetersiz kaldığı vurgulanıyor.
Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi Bankalar, hem kartlı hem de QR kodlu para çekme işlemlerinde limit artırmaya hazırlanıyor. Bu konuda açıklama yapan yetkililere göre, yeni nakit çekim limitleri 15 bin TL ile 20 bin TL arasında olacak. Bu düzenlemenin, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını daha rahat karşılamalarına olanak sağlaması bekleniyor.