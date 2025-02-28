Ramazan cep yakacak! Çarşıda, pazarda fiyatlar keyifleri kaçırıyor

Sahurluklar ve iftariyeliklerde fiyatlar el yakıyor

Ancak ramazan alışverişi bu yıl cep yakıyor. Sahurda çok tüketilen peynirin kilosu ise 300 TL'den başlıyor. Et fiyatları Ramazan boyunca sabitlense de bir kg kıyma 400 TL ile 650 TL arasında satılıyor. İstanbul'da bir pidenin fiyatı ise 20 TL.