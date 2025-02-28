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  4. Ramazan cep yakacak! Çarşıda, pazarda fiyatlar keyifleri kaçırıyor

Ramazan cep yakacak! Çarşıda, pazarda fiyatlar keyifleri kaçırıyor

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte ilk sahur ve ilk iftar için de alışverişte son hazırlıklar tamamlanıyor. İstanbul’da pek çok kişinin ramazan alışverişinde ilk durağı Eminönü oldu. Ancak fiyatlar cep yakıyor. İftar sofralarının olmazsa olmazı iftariyeliklerin fiyatlarının yanına yaklaşılmıyor. İşte çarşıda pazarda son durum…

Ramazan cep yakacak! Çarşıda, pazarda fiyatlar keyifleri kaçırıyor - Sayfa 1

Ramazan ayı başlıyor. İlk sahura bugün, ilk iftar da yarın yapılacak. Vatandaş ramazan için son hazırlıkları tamamlamak için çarşılara ve pazarlara akın ediyor.

 

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Ramazan cep yakacak! Çarşıda, pazarda fiyatlar keyifleri kaçırıyor - Sayfa 2

Ramazan için son hazırlıklar yapılıyor

Ramazan alışverişinin simgesel mekanlarından olan Eminönü’nde de alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Sahurluklar, iftariyelikler ve ramazan sofralarını süsleyecek yemeklikler tezgahlardaki yerini aldı.

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Ramazan cep yakacak! Çarşıda, pazarda fiyatlar keyifleri kaçırıyor - Sayfa 3

Sahurluklar ve iftariyeliklerde fiyatlar el yakıyor

Ancak ramazan alışverişi bu yıl cep yakıyor. Sahurda çok tüketilen peynirin kilosu ise 300 TL'den başlıyor. Et fiyatları Ramazan boyunca sabitlense de bir kg kıyma 400 TL ile 650 TL arasında satılıyor. İstanbul'da bir pidenin fiyatı ise 20 TL.

 

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Ramazan cep yakacak! Çarşıda, pazarda fiyatlar keyifleri kaçırıyor - Sayfa 4

Hurmanın fiyatı kalitesine göre değişiyor 

Eminönü ve Mısır Çarşısı'nda Kudüs hurmanın kilosu 400 TL, Mebrum hurmanın kilosu 350 TL, Medine hurmanın kilosu 400 TL'den başlarken, lokum fiyatları ise 140-480 TL arasında değişiyor.

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