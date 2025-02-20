Ramazan kolisi fiyatları yüzde 32 zamlandı! Uygun fiyatlı paketler ne kadar?
Ramazan'da yardım amaçlı satılan Ramazan kolileri raflarda yerlerini aldı. Fiyatlar geçen yıla göre ortalama yüzde 32 zamlandı. Peki, uygun fiyatlı ürünlerden oluşan bir paketin fiyatı ne kadar?
Temel gıda maddelerinin yer aldığı koliler sadece yardım amaçlı değil, vatandaşlar da tercih ediyor.
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Ramazan kolisi fiyatları yüzde 32 zamlandı
Geçen yıla göre en düşük ramazan kolisini fiyatı ortalama yüzde 32 zamlandı.
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