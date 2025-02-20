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  4. Ramazan kolisi fiyatları yüzde 32 zamlandı! Uygun fiyatlı paketler ne kadar?

Ramazan kolisi fiyatları yüzde 32 zamlandı! Uygun fiyatlı paketler ne kadar?

Ramazan'da yardım amaçlı satılan Ramazan kolileri raflarda yerlerini aldı. Fiyatlar geçen yıla göre ortalama yüzde 32 zamlandı. Peki, uygun fiyatlı ürünlerden oluşan bir paketin fiyatı ne kadar?

Ramazan kolisi fiyatları yüzde 32 zamlandı! Uygun fiyatlı paketler ne kadar? - Sayfa 1

Pirinç, makarna, un ve yağ ramazana sayılı günler kala marketlerde kolilerde yerini aldı. 

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Ramazan kolisi fiyatları yüzde 32 zamlandı! Uygun fiyatlı paketler ne kadar? - Sayfa 2

Temel gıda maddelerinin yer aldığı koliler sadece yardım amaçlı değil, vatandaşlar da tercih ediyor.

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Ramazan kolisi fiyatları yüzde 32 zamlandı! Uygun fiyatlı paketler ne kadar? - Sayfa 3

Ramazan kolisi fiyatları yüzde 32 zamlandı

Geçen yıla göre en düşük ramazan kolisini fiyatı ortalama yüzde 32 zamlandı.

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Ramazan kolisi fiyatları yüzde 32 zamlandı! Uygun fiyatlı paketler ne kadar? - Sayfa 4

En uygun Ramazan kolisi ne kadar?

Uygun fiyatlı ürünlerden oluşan kolinin ortalama fiyatı ise 630 liradan başlıyor.

 

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